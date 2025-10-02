Logo

Хаос у Грчкој: Затворене школе, издата упозорења

Фото: Pixabay

Све основне и средње школе, као и вртићи на грчком острву Закинтос данас су затворени одлуком локалних власти због олујног невремена које је погодило западни дио земље.

Налет лошег времена почео је синоћ, пошто су јаке олује погодиле острва, а упозорење становништву на посебан опрез послато је и у Ахаји, Илији и Месинији.

ilu-struja-elektricna-energija-160925

Бања Лука

Ове улице и насеље данас остају без струје

Због лошег времена, на сјеверу Крфа аутомобил у којем се налазила британска породица заглавио се у блату на узбрдици, а ватрогасна служба је морала да интервенише како би их превезла на безбједно мјесто на главном путу, преноси "Катимерини". Брачни пар и њихово дијете су у добром здравственом стању.

Очекује се да ће се данас и сутра ови временски услови проширити на цијелу Грчку, доносећи обилне падавине, локални град, јаке вјетрове и пад температуре, наводи грчки портал.

Беба

Друштво

Српска богатија за 23 мала становника

Општине и надлежни органи су позвани да остану у оперативној приправности након састанка Одбора за процјену ризика од лошег времена.

Генерални секретаријат цивилне заштите препоручује грађанима да буду посебно опрезни и предузму мјере самозаштите од опасности које произилазе из појаве тешких временских услова.

Грчка

невријеме

