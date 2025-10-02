Хаос у Грчкој: Затворене школе, издата упозорења

Извор:
Агенције
02.10.2025
08:03
Коментари:0
Све основне и средње школе, као и вртићи на грчком острву Закинтос данас су затворени одлуком локалних власти због олујног невремена које је погодило западни дио земље.
Налет лошег времена почео је синоћ, пошто су јаке олује погодиле острва, а упозорење становништву на посебан опрез послато је и у Ахаји, Илији и Месинији.
Бања Лука
Ове улице и насеље данас остају без струје
Због лошег времена, на сјеверу Крфа аутомобил у којем се налазила британска породица заглавио се у блату на узбрдици, а ватрогасна служба је морала да интервенише како би их превезла на безбједно мјесто на главном путу, преноси "Катимерини". Брачни пар и њихово дијете су у добром здравственом стању.
Очекује се да ће се данас и сутра ови временски услови проширити на цијелу Грчку, доносећи обилне падавине, локални град, јаке вјетрове и пад температуре, наводи грчки портал.
Друштво
Српска богатија за 23 мала становника
Општине и надлежни органи су позвани да остану у оперативној приправности након састанка Одбора за процјену ризика од лошег времена.
Генерални секретаријат цивилне заштите препоручује грађанима да буду посебно опрезни и предузму мјере самозаштите од опасности које произилазе из појаве тешких временских услова.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму