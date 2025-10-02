Ухапшен осумњичени за покушај убиства мушкарца из БиХ

02.10.2025
Након неколико дана потраге полиција је ухапсила осумњиченог који је у суботу избо држављанина Босне и Херцеговине у центру Дортмунда.
Иако нису објављени детаљи, њемачки медији преносе да се ради о 67-годишњаку те да се терети за кривично дјело покушај убиства из нехата.
Подсјетимо, мушкарац из Босне и Херцеговине тешко је повријеђен у нападу ножем који се десио у суботу, касно увече у центру Дортмунда.
Полиција и јавно тужилаштво Дортмунда саопштили су тада да је у питању покушај убиства.
Наиме, према тим првим информацијама, 56-годишњи држављанин БиХ сједио је у ресторану у Борнштрасеу, а негдје око 23.15 му је пришао тада још увијек непознати мушкарац и задао му неколико убода ножем у леђа.
Починилац је потом побјегао у правцу Шлезвигер штрасе. Тешко повријеђени мушкарац је колима хитне помоћи превезен у болницу.
