Овај хљеб се сматра најздравијим: Дијететичари га препоручују

Хљеб често има лошу репутацију, али то није увијек оправдано. Иако спада у угљене хидрате, хљеб може да буде дио уравнотежене исхране – под условом да изаберете праву врсту.
Данас је избор велики, па се поставља питање: како знати који је хљеб најбољи за здравље? Да би помогли у тој дилеми, троје регистрованих дијететичара подијелило је своје мишљење.
Према мишљењу стручњака, хљеб се сматра здравим ако испуњава неколико кључних услова. Прије свега, требало би да буде богат витаминима и минералима који доприносе општем здрављу организма. Такође, важно је да садржи довољну количину прехрамбених влакана јер она подстичу варење и помажу да дуже останемо сити.
Поред тога, здрав хљеб треба да садржи и довољно протеина који су важни за здравље мишића, костију и коже.
Најбољи избор је хлеб направљен од целовитих житарица, без рафинисаног брашна, јер управо цело зрно садржи све дијелове – мекиње, клицу и ендосперм – у којима се налазе највриједније хранљиве материје.
На крају, важно је и да хлеб не садржи додат шећер, или да га има у што мањим количинама, јер претјеран унос шећера може повећати ризик од разних хроничних болести.
Сва три стручњака сложила су се у једном – најбољи избор је 100 одсто интегрални хлеб. Он је природно богат влакнима, витаминима Б групе, гвожђем, магнезијумом и селеном, а садржи и више протеина од белог хлеба.
"За разлику од бијелог хљеба, интегрални хлеб задржава све дијелове зрна. То значи да тијелу даје пуну вриједност коју житарица природно нуди", објашњава Лена Беал из Академије за исхрану и дијететику.
Зашто је проклијали хлеб још бољи?
Дијететичарка Грејс Дероча посебно истиче проклијали интегрални хлеб. То је хлеб који се прави од зрна која су претходно проклијала, што повећава њихову хранљиву вриједност.
"Клијање побољшава сварљивост, повећава садржај протеина и помаже у бољој апсорпцији хранљивих материја попут витамина Б и гвожђа", каже Дероча.
Додаје и да проклијали хљеб може имати блажи утицај на ниво шећера у крви, што је корисно особама које пазе на гликемијски индекс хране. Са њом се слаже и нутриционисткиња Саманта Касети, која истиче да клијање олакшава варење и додатно повећава хранљиву вриједност хљеба.
Дакле, ако тражите најздравији хљеб, стручњаци препоручују да бирате 100 одсто интегрални хлеб, а ако имате прилику, одлучите се за проклијали интегрални хлеб. Он садржи више хранљивих материја, лакше се вари и може имати бољи утицај на ниво шећера у крви.
Уравнотежена исхрана не значи избацивање хлеба, већ паметан избор његове врсте, пише Индекс.
