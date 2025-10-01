Рецепт дана: Овако су "ловачку салату" спремале наше баке

01.10.2025
Када дође сезона зимнице, једна од првих тегли која се нађе у остави многих јесте управо ловачка салата. Овај традиционални рецепт од паприке и парадајза омиљен је због тога што је природан, једноставан и потпуно без конзерванса, а управо тако су ловачку салату правиле и наше баке.
Зато заузима посебно мјесто на зимским трпезама – као савршен прилог уз месо, печење, хљеб или сир.
Ловачка салата је посебна зимница због споја боја, мириса и укуса: парадајз даје сочност, паприка сласт, шаргарепа хрскавост, а зачини ту домаћу ноту која нас подсјећа на бакин шпорет.
Овај рецепт за ловачку салату одличан је избор за све који желе природну и здраву зимницу, без адитива и вјештачких конзерванса. Када током зиме отворите теглу пуне боја и мириса, имаћете осјећај као да сте управо унијели дјелић љета у свој дом, преноси Блиц жена.
Потребни састојци:
За припрему домаће ловачке салате за зиму, потребни су вам сљедећи састојци:
1 кг парадајза
4 главице црног лука
500 г шаргарепе
2 кг паприка
1 главица бијелог лука
30–50 г соли
100 г шећера
100 мл алкохолног сирћета (9%)
100 мл уља
2 ловорова листа
свјеж першун (по жељи)
Ови састојци су лако доступни, а када се укомбинују, добијате праву витаминску бомбу која може трајати мјесецима.
Како се спрема ловачка салата за зимницу
Припрема почиње обрадом поврћа. Парадајз се самеље или исецка и стави да се крчка док не пусти сок. У исто вријеме се шаргарепа наренда, црни лук насјецка, а паприке очисте и исјеку на траке.
У великом лонцу све поврће се сједини и кува на тихој ватри уз додатак уља, соли, шећера и зачина. Пред крај кувања додају се сирће, бијели лук и ловоров лист, који дају карактеристичну арому и помажу да салата траје читаву зиму. Ако желите свјежији и интензивнији укус, можете додати и сјецкани першун.
Када поврће омекша и сок се укува, салата се док је још врућа сипа у стерилисане тегле. Тегле се затворе, ушушкају ћебетом и оставе да се полако охладе. Тако спремљена, ловачка салата без конзерванса остаје савршено свјежа и укусна мјесецима.
