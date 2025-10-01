Logo

Рецепт дана: Овако су "ловачку салату" спремале наше баке

01.10.2025

22:18

Рецепт дана: Овако су "ловачку салату" спремале наше баке
Фото: Pexels

Када дође сезона зимнице, једна од првих тегли која се нађе у остави многих јесте управо ловачка салата. Овај традиционални рецепт од паприке и парадајза омиљен је због тога што је природан, једноставан и потпуно без конзерванса, а управо тако су ловачку салату правиле и наше баке.

Зато заузима посебно мјесто на зимским трпезама – као савршен прилог уз месо, печење, хљеб или сир.

Ловачка салата је посебна зимница због споја боја, мириса и укуса: парадајз даје сочност, паприка сласт, шаргарепа хрскавост, а зачини ту домаћу ноту која нас подсјећа на бакин шпорет.

Овај рецепт за ловачку салату одличан је избор за све који желе природну и здраву зимницу, без адитива и вјештачких конзерванса. Када током зиме отворите теглу пуне боја и мириса, имаћете осјећај као да сте управо унијели дјелић љета у свој дом, преноси Блиц жена.

Ловачка салата – рецепт

Потребни састојци:

За припрему домаће ловачке салате за зиму, потребни су вам сљедећи састојци:

1 кг парадајза

4 главице црног лука

500 г шаргарепе

2 кг паприка

1 главица бијелог лука

30–50 г соли

100 г шећера

100 мл алкохолног сирћета (9%)

100 мл уља

2 ловорова листа

свјеж першун (по жељи)

Ови састојци су лако доступни, а када се укомбинују, добијате праву витаминску бомбу која може трајати мјесецима.

Како се спрема ловачка салата за зимницу

Припрема почиње обрадом поврћа. Парадајз се самеље или исецка и стави да се крчка док не пусти сок. У исто вријеме се шаргарепа наренда, црни лук насјецка, а паприке очисте и исјеку на траке.

У великом лонцу све поврће се сједини и кува на тихој ватри уз додатак уља, соли, шећера и зачина. Пред крај кувања додају се сирће, бијели лук и ловоров лист, који дају карактеристичну арому и помажу да салата траје читаву зиму. Ако желите свјежији и интензивнији укус, можете додати и сјецкани першун.

Када поврће омекша и сок се укува, салата се док је још врућа сипа у стерилисане тегле. Тегле се затворе, ушушкају ћебетом и оставе да се полако охладе. Тако спремљена, ловачка салата без конзерванса остаје савршено свјежа и укусна мјесецима.

