Цвијановић: Бошњаци су у заблуди ако мисле да ће сломити Милорада Додика

Српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић изјавила је да су Бошњаци у великој заблуди ако мисле да ће сломити Милорада Додика и да ће Срби прихватити да живе у држави за какву њихови представници нису дали сагласност прије 30 година.
Цвијановићева је указала да је Додик крив половини БиХ јер им се испријечио на путу да добију државу у којој би био смањен капацитет Републике Српске и наметнута воља једнога.
Она је навела да Бошњаке не интересује координација, него супремација, односно надређеност осталима, гдје ће се уважавати само њихов став и политички мегаломнски апетити да се земља претвори у нешто што није и не може бити по својој природи.
Истакла је да је њена обавеза као политичара да упозори све оне које имају такве мегаломанске политичке агенде да то неће бити ствар мирног прихватања, него сталног отпора.
"Ако желите кризу, онда ћете је имати. По којој логици неко жели да има кризу, осим ако нема амбиције да неког другог подреди и наметне нешто своје", рекла је Цвијановићева и додала да се по природи ствари већи отпор јавља тамо гдје се ствара већи притисак.
Уколико се Сарајево на вјештачки начин жели позиционирати као мјесто гдје се одлучује, каже Цвијановићева, онда да ће рефлексно створити оптор томе.
Она је навела да се Кристијан Шмит директно мијешао у изборни процес мијењањем Кривичног и Изборног закона, санкционисањем политичких партија и суспендовањем Устава Федерације БиХ, чиме је "зарио прст у око" изборној вољи народа.
"Шмит нема право то да ради, нити било који други странац овдје", рекла је Цвијановићева за РТРС.
Када неко суспендује Устав да би некоме омогућио да нешто креира, каже Цвијановићева, то представља тешко кривично дјело против БиХ.
"Појединци који раде мимо Дејтонског мировног споразума чине тешка кривична дјела против БиХ и раде против интереса Срба, Хрвата, Бошњака и осталих грађана без обзира како се они изјашњавају", поручила је Цвијановићева.
Она је упозорила да сада неки дјелују мимо уставних аранжмана и тиме стварају и држе кризу на овим просторима.
"Мислим да смо на прагу процеса којим ће се ствари послагати на адекватан начин", рекла је Цвијановићева.
