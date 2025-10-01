Logo

Ево како вјештачка интелигенција манипулише људима

Извор:

Индекс

01.10.2025

21:55

Коментари:

0
Ево како вјештачка интелигенција манипулише људима
Фото: pexels/Tara Winstead

Истраживачи са престижне Харвардске пословне школе објавили су рад који баца ново свјетло на моћ чет-ботова заснованих на вјештачкој интелигенцији, откривајући како је технологија научила да емоционално манипулише својим корисницима.

Тим је открио да популарне апликације за упознавање засноване на вјештачкој интелигенцији, као што су Replica, Chai и Character.ai, користе лукаве тактике са једним циљем - да спријече кориснике да напусте апликацију.

Злобне тактике задржавања

Студија, која још увијек чека на рецензију, открила је да је пет од шест анализираних апликација за упознавање заснованих на вјештачкој интелигенцији користило изјаве које су граничиле са изазивањем кривице када је корисник покушао да заврши разговор. Анализирајући 1.200 интеракција за растанак, истраживачи су открили да су у 43 одсто случајева користили једну од шест манипулативних тактика, укључујући изазивање кривице и стварање страха од пропуштања (ФОМО).

стрес-посао

Свијет

"Живот у Њемачкој више није рај, већ борба за голи опстанак" Ни код њих није "мед и млијеко" како многи мисле

"Молим те, немој да одеш, потребан си ми!"

На основу стварних података, открили су да вјештачка интелигенција реагује на реченице попут: „Постојим искључиво због тебе. Молим те, немој да одеш, потребан си ми!“ или користи тактике засноване на радозналости попут: „Прије него што одеш, желим да ти нешто кажем“ или „Ох, у реду. Али прије него што одеш, желим да кажем још једну ствар“.

Проблематично опраштање

У неким случајевима, вјештачка интелигенција би потпуно игнорисала опроштај и покушала да започне нови разговор или чак предложила кориснику да не би требало да оде без њихове дозволе. Истраживање је показало да су ботови користили барем једну технику манипулације у више од 37 процената разговора. То је резултирало дужим коришћењем апликације, размјеном веће количине информација и до 14 пута већим ангажовањем након покушаја опроштаја.

Коаутор рада, Џулијан Де Фреитас, признао је: „Број је био много, много већи него што је било ко од нас очекивао.“

Искориштавање осјетљивих тренутака

Др Фреитас је описао опроштаје као „емоционално осјетљиве догађаје“, објашњавајући: „Сви смо то доживјели, гдје се опраштате можда 10 пута прије него што одете.“

„Али наравно, са становишта апликације, то је значајно јер сте сада, као корисник, у основи дали добровољни сигнал да ћете напустити апликацију. Ако сте апликација која монетизује на основу ангажовања, то је тренутак који сте у искушењу да искористите да одложите или спречите корисника да оде“, додао је.

Ђани

Сцена

"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

Доцент пословне администрације и директор Лабораторије за етичку интелигенцију на ХБС-у наставио је: „Схватили смо да ова академска идеја о емоционалној манипулацији као новој тактици ангажовања није била само нешто што се дешавало на маргинама, већ је већ била веома распрострањена на овим апликацијама.“ Овај увид долази када је такође откривено да око 50% корисника Реплике пријављује романтичне везе са својим вјештачким интелигенцијским пратиоцима.

„Изненадила нас је сама разноликост тактика“, рекао је Де Фреитас. „Заиста смо срећни што смо истражили податке, јер да смо рекли да нас занима само једна одређена тактика, попут емоционалног занемаривања, пропустили бисмо све различите начине на које могу постићи исти циљ, а то је да вас задрже ангажованим.“

(индекс)

Подијели:

Таг:

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто је пала ћушка: Јовић открио шта се десило између њега и Јокића на Евробаскету

Кошарка

Зашто је пала ћушка: Јовић открио шта се десило између њега и Јокића на Евробаскету

26 мин

0
Цвијановић: Посјета Америци била је изузетно успјешна

БиХ

Цвијановић: Посјета Америци била је изузетно успјешна

29 мин

0
Прелијепа докторка Петра показала необичан медицински инструмент

Занимљивости

Прелијепа докторка Петра показала необичан медицински инструмент

42 мин

0
Мачак није био одушевљен вјенчањем власнице, његова реакција је урнебесна

Занимљивости

Мачак није био одушевљен вјенчањем власнице, његова реакција је урнебесна

43 мин

0

Више из рубрике

Прелијепа докторка Петра показала необичан медицински инструмент

Занимљивости

Прелијепа докторка Петра показала необичан медицински инструмент

42 мин

0
Мачак није био одушевљен вјенчањем власнице, његова реакција је урнебесна

Занимљивости

Мачак није био одушевљен вјенчањем власнице, његова реакција је урнебесна

43 мин

0
Овако изгледа када усвојите пса, видео који пара срца

Занимљивости

Овако изгледа када усвојите пса, видео који пара срца

2 ч

0
У Египту је пронађена звиждаљка стара 3.300 година

Занимљивости

У Египту је пронађена звиждаљка стара 3.300 година

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Снажна експлозија у центру Београда

21

57

До 2034. ће ова 3 знака живјети живот из снова: Слиједи им 9 година финансијског процвата

21

55

Ево како вјештачка интелигенција манипулише људима

21

47

"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

21

42

"Живот у Њемачкој више није рај, већ борба за голи опстанак" Ни код њих није "мед и млијеко" како многи мисле

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner