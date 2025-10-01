Зашто је пала ћушка: Јовић открио шта се десило између њега и Јокића на Евробаскету

01.10.2025
21:39
Коментари:0
Дуго ће још бољети навијаче Србије пораз који су кошаркаши доживјели у мечу са Финском у осмини финала Евробаскета.
ада је Никола Јовић открио нови детаљ који се догодио пред тај дуел, и то на питање америчких новинара.
– Изгледало је као да сте се ти и Џокер закачили – почео је причу новинар.
Никола Јовић се одмах сјетио онога што се догодило пред утакмицу са Финском на Еуробаскету, када му је старији саиграч ударио ћушку.
Кошарка
Никола Јокић открио колико планира да остане у Денверу
– У реду… Мало је чудна прича. Неко је пред нашу утакмицу дојавио да је бомба у дворани. Испразнили су цијелу арену и, хвала богу, ништа нису нашли. Била је лажна дојава – почео је причу кошаркаш Мајамија.
Nikola Jović explains the mysterious slap video from EuroBasket and why Nikola Jokić smacked him upside the head before a game 😂 pic.twitter.com/2F0nOefg7n— Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) October 1, 2025
– Увијек када се загревамо одемо до центра, направимо круг, а онда поздравимо навијаче. Покажемо им поштоване. Али, у том тренутку није било навијача. Ниједна особа. Али, ја сам урадио оно што иначе радимо, шалио сам се. Он ме тада толико јако ударио: “Немој да се зај…аш, морамо да побиједимо” – открива Јовић.
Србија је у том мечу изгубила, пише Спортал.
– Нажалост, нисмо побиједили. Не мислим да је због тога, али ето – завршио је српски кошаркаш.
Подсјећамо, и Јокић и Јовић су се прикључили својим клубовима и ускоро их очекује почетак такмичења у најјачој лиги свијета.
Најновије
Најчитаније
22
04
21
57
21
55
21
47
21
42
Тренутно на програму