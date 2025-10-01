Logo

Зашто је пала ћушка: Јовић открио шта се десило између њега и Јокића на Евробаскету

01.10.2025

21:39

Зашто је пала ћушка: Јовић открио шта се десило између њега и Јокића на Евробаскету
Фото: Танјуг / АП

Дуго ће још бољети навијаче Србије пораз који су кошаркаши доживјели у мечу са Финском у осмини финала Евробаскета.

ада је Никола Јовић открио нови детаљ који се догодио пред тај дуел, и то на питање америчких новинара.

– Изгледало је као да сте се ти и Џокер закачили – почео је причу новинар.

Никола Јовић се одмах сјетио онога што се догодило пред утакмицу са Финском на Еуробаскету, када му је старији саиграч ударио ћушку.

Јокић-Никола-29092025

Кошарка

Никола Јокић открио колико планира да остане у Денверу

– У реду… Мало је чудна прича. Неко је пред нашу утакмицу дојавио да је бомба у дворани. Испразнили су цијелу арену и, хвала богу, ништа нису нашли. Била је лажна дојава – почео је причу кошаркаш Мајамија.

– Увијек када се загревамо одемо до центра, направимо круг, а онда поздравимо навијаче. Покажемо им поштоване. Али, у том тренутку није било навијача. Ниједна особа. Али, ја сам урадио оно што иначе радимо, шалио сам се. Он ме тада толико јако ударио: “Немој да се зај…аш, морамо да побиједимо” – открива Јовић.

Србија је у том мечу изгубила, пише Спортал.

– Нажалост, нисмо побиједили. Не мислим да је због тога, али ето – завршио је српски кошаркаш.

Подсјећамо, и Јокић и Јовић су се прикључили својим клубовима и ускоро их очекује почетак такмичења у најјачој лиги свијета.

