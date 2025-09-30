Огласио се нови селектор Србије

Извор:
Б92
30.09.2025
22:21
Нови селектор Србије Душан Алимпијевић огласио се на друштвеним мрежама поводом доласка на функцију.
Српски тренер Душан Алимпијевић нови је селектор Србије потврдио је Кошаркашки савез Србије (КСС).
Алимпијевић је са савезом договорио трогодишњу сарадњу, а на мјесту ће замјенити Светислава Пешића.
Стручњак који предводи и екипу Бешикташа у Турској огласио се на друштвеним мрежама поводом доласка на мјесто селектора Србије.
"Изузетна част и повјерење ми је указано. За нове изазове, нове побједе. Хвала свима на честиткама", рекао је Алимпијевић на "Фејсбуку".
Србија је овог љета имала изузетно неуспјешно учешће на Евробаскету када су елиминисани у осмини финала од инфериорније Финске.
Светиславу Пешићу је мандат истекао и КСС је одлучио да је вријеме за ново име и потписали уговор са Душаном Алимпијевићем.
