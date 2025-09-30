Logo

Огласио се нови селектор Србије

Извор:

Б92

30.09.2025

22:21

Коментари:

1
Огласио се нови селектор Србије
Фото: Youtube screenshot/Spor Arena

Нови селектор Србије Душан Алимпијевић огласио се на друштвеним мрежама поводом доласка на функцију.

Српски тренер Душан Алимпијевић нови је селектор Србије потврдио је Кошаркашки савез Србије (КСС).

Алимпијевић је са савезом договорио трогодишњу сарадњу, а на мјесту ће замјенити Светислава Пешића.

Стручњак који предводи и екипу Бешикташа у Турској огласио се на друштвеним мрежама поводом доласка на мјесто селектора Србије.

"Изузетна част и повјерење ми је указано. За нове изазове, нове побједе. Хвала свима на честиткама", рекао је Алимпијевић на "Фејсбуку".

Србија је овог љета имала изузетно неуспјешно учешће на Евробаскету када су елиминисани у осмини финала од инфериорније Финске.

Светиславу Пешићу је мандат истекао и КСС је одлучио да је вријеме за ново име и потписали уговор са Душаном Алимпијевићем.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Dušan Alimpijević

Светислав Пешић

selektor

Košarka

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

Друштво

ВИДЕО: Надзорне камере забиљежиле тренутак тешке несреће

2 ч

0
Лијепе вијести ускоро за пензионере у БиХ: Могли би добити 13. пензију

Друштво

Лијепе вијести ускоро за пензионере у БиХ: Могли би добити 13. пензију

2 ч

0
Ana Nikolić pjevačica

Сцена

Ана Николић се аутом закуцала у градилиште након ноћног провода

2 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Најјача молитва за новац: О њеној чудотворној моћи вјерници стално причају, избавља из немаштине и проблема

3 ч

0

Више из рубрике

Обрадовић након тешког пораза открио шта замјера својим играчима

Кошарка

Обрадовић након тешког пораза открио шта замјера својим играчима

4 ч

0
Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

Кошарка

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

5 ч

0
Душан Алимпијевић нови селектор кошаркашке репрезентације Србије

Кошарка

Душан Алимпијевић нови селектор кошаркашке репрезентације Србије

6 ч

0
Емотивна порука КСС о Светиславу Пешићу: Остаје активан

Кошарка

Емотивна порука КСС о Светиславу Пешићу: Остаје активан

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

22

52

Додик: Трампов план враћа здрав разум на Блиски исток

22

48

Мали јазавичар одушевљен "шољицом за све": Реакције преплавиле друштвене мреже

22

45

Жени повријеђеној у пуцњави у Вишњичкој бањи се и даље боре за живот

22

39

И Звезда поражена на старту Евролиге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner