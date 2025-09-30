Обрадовић након тешког пораза открио шта замјера својим играчима

Извор:
Курир
30.09.2025
20:30
Кошаркаши Партизана поразом су отворили нову сезону у Евролиги. Изабраници Жељка Обрадовића су вечерас у првом колу на гостовању Дубаију изгубили резултатом 89:76.
Након утакмице, тренер Партизана Жељко Обрадовић је сумирао утиске:
- Била је ово тешка утакмица, прва у сезони. Нисмо били на очекиваном нивоу и честитам Дубаију на побједи. Нисмо играли добру одбрану ни у првом ни у другом полувремену, имали смо само добар почетак другог полувремена тих неколико минута, а онда смо наставили да грешимо и дозволили Дубаију да се врати у добар ритам.
Партизан у четвртак у Београду дочекује Олимпију Армани у утакмици 2. кола, док Дубаи гостује Монаку.
