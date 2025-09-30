Logo

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

30.09.2025

19:29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду
Фото: Tanjug

Кошаркаши Црвене звезде на премијери Евролиге играју против Олимпије Милано на свом терену, утакмица почиње од 20 сата, а ово је уједно и прилика за Марка Гудурића да дебитује у дресу италијанског тима, пошто је био повријеђен све вријеме откако се вратио са Еуробаскета.

Марко Гудурић је овог љета напустио Фенербахче и стигао је у екипу Олимпије Милано, иако је постојао интерес Црвене звезде. Одлучио је да Турску замјени Италијом, па је право питање и како ће њега дочекати Делије.

Такође, било је доста питања и око тога да ли ће заправо и играти, док је Еторе Месина и сам истакао да ће играти уколико све буде како треба. Очигледно и јесте, пошто је виђен како се загреба у опреми екипе пред почетак утакмице.

Марко Гудурић је пропустио неколико пријатељских мечева, док је пропустио и Суперкуп Италије.

(телеграф)

