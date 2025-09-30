Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Извор:
Посланици ће се за неколико дана састати да одлуче да Жељки Цвијановић, Синиши Карану, Ненаду Стевандићу или неком четвртом предају у руке највишу извршну власт у Републици Српској на истом мјесту на којем су прије непуне три године слушали и пљескали док се Милорад Додик заклињао на апсолутну вјерност и посвећеност Републици Српској и њеном народу.
И није највећи изазов у томе што нико у земљи у овом моменту не зна какав ће бити текст те одлуке Народне скупштине, па ни тај гдје ће Милорад Додик јер се он о суштини тог питања већ изјаснио.
Највећи изазов је то што Република Српска још има предсједника који није опозван и није поднио оставку - на адресу на коју то једино може - у Народну скупштину Републике Српске. Милорад Додик је предсједник Републике према Уставу Републике. Све остало је политика као умијеће могућег, у овом случају, у немогућим условима.
''У Народној скупштини, ја немам ни одлуку ЦИК-а да он није предсједник - нису нам послали. Немам ни одлуку Суда БиХ - нису нама послали, а ја не радим на основу тога што видим на дневнику. То вам све може бити неко зезање с вјештачком интелигенцијом, а немам ни оставку господина Додика. Тако да ја у овом моменту, шта год ко мислио... Можда и Додик мисли да није, али у овом моменту је он... по оним папирима по којим ја радим, он је предсједник Републике'', изјавио је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Скупштина ће се ипак окупити на посебној сједници да именује особу коју ћемо с циљем лакшег разумијевања за потребе овог прилога назвати вршиоцем дужности предсједника Републике Српске. Иако ни Устав и ниједан нижи правни акт не познаје такву функцију. Имамо сви правне тимове, сјешћемо, разговараћемо, најављује Ненад Стевандић састанак коалиције и све пратеће састанке на којим ће се до краја седмице разматрати како ће, ко, с којом функцијом и до када обављати дужности предсједника Републике.
В.д. предсједника не познаје ни пракса, иако је Република Српска баш поводом трагичног догађаја од прије тачно 18 година када је умро тадашњи предсједник Милан Јелић, морала у Скупштини да донесе Одлуку о обављању неодложних послова из надлежности предсједника Републике Српске, када је тај посао повјерен тадашнем предсједнику Парламента, Игору Радојичићу. Ни тада није било правног основа, па је ипак донесена легитимна одлука.
-Уставом Републике Српске нити било којим другим прописом није регулисана правна ситуација замјене предсједника Републике усљед трајне спријечености за обављање функције... Обзиром да потпредсједници немају изворно право да замјењују предсједника Републике... приступило се доношењу одлуке којом је регулисано да предсједника Републике замјењује предсједник Народне скупштине Републике Српске, до избора новог предсједника Републике.
Сви изазови у вези с именовањем в.д. предсједника правно су могли да буду избјегнути, јер Давор Прањић већ неко вријеме према Уставом прописаној одлуци Милорада Додика као предсједника у случају привремене спријечености обавља све неодложне послове предсједника Републике. Иако се скрива од јавности као какав пораз, а не доказ одговорности, за одлуку сви знају, а Службени гласник пун је Прањићевих потписа.
'' У сваком случају, закони нису угрожени. Њих потписује потпредсједник'', казао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Имајући у виду образложење одлуке о именовању Радојичића из 2007. године, Давор Прањић не може бити именован за обављање дужности предсједника због трајне спријечености. Логична пракса је да се на сљедећој посебној сједници Парламента на мјесто в.д. предсједника именује особа директно изабрана на изборима - у овом случају, у том смислу су најизгледнији или, послије Додика најпопуларнији политичар у Српској, Жељка Цвијановић или предсједник Скупштине.
Па ипак, није искључено да би се због предстојеће кампање на то мјесто могао именовати тренутно сљедећи најпопуларнији СНСД-ов адут, чије је име као кандидата на пријевременим изборима за предсједника данас коначно и јавно изговорио - предсједник - Републике и СНСД-а: ''Наш приједлог ће бити господин Каран.''
Република Српска не може имати два предсједника. Основни предуслов за одлуку која ће ускоро пред Скупштину дефинише Устав - предсједник може бити опозван, што очигледно неће, или ће дати оставку, што очигледно - није. Предлагање, избор и опозив предсједника, по Уставу, прописује закон. Требало би да је то Закон о предсједнику, који је већ много пута поменут и инициран, али још не постоји.
Нема много храбрих у Републици Српској који ће наглас признати да је Милорад Додик од пресуде Суда БиХ, 1. августа у свакој својој изјави наговијестио да неће у пуном капацитету обављати дужност предсједника.
Међутим, сви они који су почели да славе одлазак Милорада Додика, они који су почели да скидају његове слике из кабинета у које их је поставио, али и они који су искрено почели да жале и да страхују шта ће без њега они сами, а и Република Српска, можда ипак могу да застану на тренутак. Милорад Додик одмах је послије пресуде обећао да остаје ту за народ и Републику Српску - без обзира на личне посљедице.
А сљедећих десет година није мало - ни за домаће судове, ни за Суд у Стразбуру, ни за редовне, камоли ванредне изборе и одлуке.
''Мислим када се једног дана са дистанце буде изучавало оно што смо ми урадили, ова моја генерација и што ће урадити тек у наредних десет година, јер ја толико још мислим бити активан политички и активно ћу се супроставити сарајевској чаршији и нећу јој дозволити да дише. Она мора, што се тиче Републике Српске да одамре. Она ће отићи, даће бог. Не оружјем, не овим или оним, него политичком вољом српског народа'', рекао је предсједник Републике Српске, Милорад Додик.
Српски народ, али и сваки други народ који Републику Српску доживљава као своју земљу и своју Републику имаће разне прилике да покаже своју вољу у сљедећих годину дана - кроз Народну скупштину и директно. Бираће на изборима. Бираће и на референдуму. Чини се - не само једном.
