Објављен видео: "Босански хулк" Хамдија Рамуљ вријеђа и насрће на мушкарца

30.09.2025

18:35

Фото: Printscreen/Facebook

На друштвеним мрежама објављен је снимак Хамдије Рамуља, познатијег као "Босански Хулк" како упућује пријетње и физички насрће на мушкарца по имену Лутво.

Примјетно је да је осим особе која снима читав инцидент и охрабрује Рамуља да нападне поменутог мушкарца, присутан још један младић.

У коментарима су још навели да је ријеч о особи са инвалидитетом.

Hamdija Ramulj

