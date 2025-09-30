Брисел ће промијенити правила за процес пријема Украјине и Молдавије

Извор:
СРНА
30.09.2025
18:50
Коментари:0
ЕУ планира да прилагоди своја правила како би наставила са техничким корацима за пријем Украјине и Молдавије, чиме би заобишла мађарски вето за приступање Кијева, пише "Фајненшел тајмс".
- Европска комисија предложила је прилагођавање сопствених правила како би заобишла вето покретањем техничког рада у неколико кластера чак и без формалне одлуке о отварању преговора у тим областима - пише лист.
Украјина није отворила ниједан преговарачки кластер, јер је Мађарска више пута ставила вето на процедуралне кораке потребне за покретање преговора.
"Политико" је раније објавио да је Брисел подржао план предсједника Европског савјета Антонија Косте да заобиђе вето Будимпеште тако што ће квалификованој већини чланица дозволити да отворе преговарачке кластере за Украјину и Молдавију умјесто да се захтијева једногласно одобрење у свакој фази, као што је сада случај.
Будимпешта се противи кандидатури Украјине за чланство у ЕУ, наводећи као разлоге поступање Кијева према етничким Мађарима и потенцијални економски притисак који би украјински приступ подразумијевао за блок.
Украјина је поднијела захтјев за чланство у ЕУ у фебруару 2022. године, док је Молдавија поднијела захтјев у марту исте године.
Два захтјева су дуго неформално третирана као пакет, иако неки у блоку тврде да би их требало разматрати одвојено.
Најновије
Најчитаније
19
30
19
29
19
28
19
25
19
23
Тренутно на програму