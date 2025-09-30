Logo

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

Извор:

АТВ

30.09.2025

19:25

Коментари:

0
У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''
Фото: АТВ

Примопредаја дужности између старог и новог директора ''Аутопутева Српске“ биће извршена у четвртак, сазнаје АТВ.

Тада ће Радован Вишковић сјести у фотељу тог предузећа и, како и сам каже, детаљно се упознати са стањем. Свјестан је да је пред њим много посла, јер је много започетих пројеката.

илу-медаље-30092025

Друштво

Тим Србије на Балканској олимпијади из информатике освојио злато, сребро и две бронзе

Важно је, каже, да они буду завршени у предвиђеном року, а сматра и да је потребно убрзати динамику извођења радова, која до сада, према његовом мишљњеу није била на задовољавајућем нивоу. Један од приоритета је да Бањалука и Београд буду повезану ауто-путем.

''У току је реализација и Путниково Брдо, у току је реалзизација ауто-пута од Раче према Бијељини, да је негдје пред потписивањем уговора о финансирању ауто-пута од Бијељине према Брчком и од Вукосавља према Брчком и да се воде преговори за финансирање ауто-пута од Добоја према Вукосављу'', рекао је Радован Вишковић, вд. Директора предузећа ''Аутопутеви Републике Српске''.

Najnovija vijest најновија вијест (12)

Хроника

Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

Вишковић долази у најбољу фирму у Републици Српској. На рачуну има више од 35 милиона марака, тврди Слободан Станаревић. Зато вјерује да ће нови директор радити пуном паром на реализацији пројеката од значаја за Српску.

''Смањили смо наш укупни кредитни дуг за 250 милиона марака. Мислим да тај тренд треба наставити, односно да са његовим доласком имамо политику континуитета. Што се тиче самог Вишковића,у његову стручност не сумњам и његово искуство и мислим да ће дати још неки квалитет у функционисању предузећа и управе'', казао је Слободан Станаревић, извршни директор за техничке послове у предузећу ''Аутопутеви Републике Српске''.

EU-brisel

Свијет

Брисел ће промијенити правила за процес пријема Украјине и Молдавије

С обзиром да се Вишковић налази на ОФАК-овој листи, у ''Аутопутевима“ кажу да ће се све активности, а посебно потписивање међународних уговора спроводити у складу са важећим законским прописима и прописима надлежних институција. О овоме је, прије неколико дана за портак Капитал говорио и сам Вишковић.

"Прво, не морам ја потписивати значајан дио докумената. Зашто бих ја потписивао неки финансијски документ поред финансијског директора и зашто бих потписивао неки други документ поред извршног директора за правне послове", рекао је Радован Вишковић, вд. Директора предузећа ''Аутопутеви Републике Српске''.

Контактирали смо и Недељка Ћорића, сада већ бившег директора "Аутопутева". Кратко нам је у поруци поручио да није у прилици да нам да изјаву, те да ћемо више информацији моћи добити након примопредаје дужности.

Подијели:

Тагови:

Радован Вишковић

Autoputevi RS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тим Србије на Балканској олимпијади из информатике освојио злато, сребро и две бронзе

Друштво

Тим Србије на Балканској олимпијади из информатике освојио злато, сребро и две бронзе

33 мин

0
Хороскопски знакови који инспиришу све око себе

Занимљивости

Хороскопски знакови који инспиришу све око себе

35 мин

0
Ова вијест утиче и на раднике из БиХ: Промјене у пензионом систему Хрватске

Регион

Ова вијест утиче и на раднике из БиХ: Промјене у пензионом систему Хрватске

40 мин

0
Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

Хроника

Драма код тржног центра након пуцњаве у Београду: Полиција пресрела кола са крвавим мушкарцима

46 мин

0

Више из рубрике

"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

Република Српска

"Треба још један папир" - не треба, радите свој посао

1 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Очекујемо подршку свих који бране институције Српске

2 ч

0
Уставни суд Српске у петак о бошњачком вету о референдуму

Република Српска

Уставни суд Српске у петак о бошњачком вету о референдуму

4 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик открио ко ће бити кандидат СНСД-а за предсједника Српске

5 ч

8
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Обиљежена годишњица смрти Милана Јелића

19

29

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

19

28

Орбан поручио Туску да игра опасну игру: "Драги Доналде ово је погрешно"

19

25

У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

19

23

Народна скупштина ће бирати "вршиоца дужности" предсједника Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner