У четвртак примопредаја дужности старог и новог директора ''Аутопутева Српске''

Извор:
АТВ
30.09.2025
19:25
Примопредаја дужности између старог и новог директора ''Аутопутева Српске“ биће извршена у четвртак, сазнаје АТВ.
Тада ће Радован Вишковић сјести у фотељу тог предузећа и, како и сам каже, детаљно се упознати са стањем. Свјестан је да је пред њим много посла, јер је много започетих пројеката.
Важно је, каже, да они буду завршени у предвиђеном року, а сматра и да је потребно убрзати динамику извођења радова, која до сада, према његовом мишљњеу није била на задовољавајућем нивоу. Један од приоритета је да Бањалука и Београд буду повезану ауто-путем.
''У току је реализација и Путниково Брдо, у току је реалзизација ауто-пута од Раче према Бијељини, да је негдје пред потписивањем уговора о финансирању ауто-пута од Бијељине према Брчком и од Вукосавља према Брчком и да се воде преговори за финансирање ауто-пута од Добоја према Вукосављу'', рекао је Радован Вишковић, вд. Директора предузећа ''Аутопутеви Републике Српске''.
Вишковић долази у најбољу фирму у Републици Српској. На рачуну има више од 35 милиона марака, тврди Слободан Станаревић. Зато вјерује да ће нови директор радити пуном паром на реализацији пројеката од значаја за Српску.
''Смањили смо наш укупни кредитни дуг за 250 милиона марака. Мислим да тај тренд треба наставити, односно да са његовим доласком имамо политику континуитета. Што се тиче самог Вишковића,у његову стручност не сумњам и његово искуство и мислим да ће дати још неки квалитет у функционисању предузећа и управе'', казао је Слободан Станаревић, извршни директор за техничке послове у предузећу ''Аутопутеви Републике Српске''.
С обзиром да се Вишковић налази на ОФАК-овој листи, у ''Аутопутевима“ кажу да ће се све активности, а посебно потписивање међународних уговора спроводити у складу са важећим законским прописима и прописима надлежних институција. О овоме је, прије неколико дана за портак Капитал говорио и сам Вишковић.
"Прво, не морам ја потписивати значајан дио докумената. Зашто бих ја потписивао неки финансијски документ поред финансијског директора и зашто бих потписивао неки други документ поред извршног директора за правне послове", рекао је Радован Вишковић, вд. Директора предузећа ''Аутопутеви Републике Српске''.
Контактирали смо и Недељка Ћорића, сада већ бившег директора "Аутопутева". Кратко нам је у поруци поручио да није у прилици да нам да изјаву, те да ћемо више информацији моћи добити након примопредаје дужности.
