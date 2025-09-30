Logo

Тим Србије на Балканској олимпијади из информатике освојио злато, сребро и две бронзе

Телеграф

30.09.2025

19:05

Фото: Таnjug

Тим Србије постигао је успјех на 32. Балканској олимпијади из информатике, која је одржана у италијанском граду Удине, освојивши једну златну, једну сребрну и две бронзане медеље.

Златну медаљу освојио је Петар Бановић, сребрну Урош Костадиновић, а бронзане Стефан Шебез и Софија Чебашек, а све четворо такмичара су ученици Математичке гимназије у Београду.

У саопштењу Друштва математичара Србије наводи се да је Балканска олимпијада из информатике (Balkan Olympiad in Informatics – BOI) од 25. септембра до 1. октобра окупила учеснике из различитих земаља Балкана, као и гостујућих земаља, који су се такмичили у рјешавању шест сложених алгоритамских проблема.

"Тим Србије ове године је постигао изузетан успјех у конкуренцији 48 такмичара из 12 земаља", наводи се у саопштењу.

Одабир такмичара, припреме и учешће на такмичењу, организовало је Друштво математичара Србије, уз подршку Министарства просвете и Министарства информисања и телекомуникација.

Вођа екипе био је Тони Шкријељ са Природно-математичког факултета у Новом Саду, док је замјеник вође екипе био Милош Милутиновић са Рачунарског факултета и Електротехничког факултета у Београду.

"Наша репрезентација се интензивно припремала током овогодишњег такмичарског циклуса, учествујући на припремном кампу у Загребу и на припремним такмичењима попут Централноевропске олимпијаде из информатике (ЦЕОИ), одржане у Румунији, што је резултирало једним од најбољих резултата на Балканској олимпијади", закључује се у саопштењу.

(телеграф)

