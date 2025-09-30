Лијепе вијести ускоро за пензионере у БиХ: Могли би добити 13. пензију

Извор:
Аваз
30.09.2025
21:54
Влада Федерације БиХ би ове седмице, према сазнањима Аваза, требала утврдити текст измјена и допуна Закона о пензионом и инвалидском осигурању (МИО/ПИО) те га по скраћеном поступку упутити у парламентарну процедуру.
Према овим измјенама и допунама, пензионери у ФБиХ добили би нову формулу за усклађивање пензија, односно раст својих примања.
Нови модел усклађивања предвиђа повећање пензија према расту индекса потрошачких цијена и расту просјечне плате, умјесто досадашњег БДП-а, и то у омјеру 60:40 у корист повољнијег фактора. Такође, овим приједлогом планирају се два редовита усклађивања мировина – 1. јануару и 1. јуна.
Иако ванредног усклађивања неће бити, пензионери би могли остварити додатно право. На посљедњем састанку с званичницима Федералне владе, представници оба савеза удружења пензионисаних у ФБиХ, уз задовољство предложеним измјенама и допунама, затражили су да се чланак 80., који се односи на ванредно усклађивање, преформулира, односно да се уведе мјера новчаног додатка.
Према посљедњим информацијама из оба савеза, ресорно министарство уградило је тај захтјев у приједлог закона. Ако предложени текст измјена и допуна Закона о МИО/ПИО добије „зелено свјетло“, умировљеници у ФБиХ би по први пут добили годишњи додатак на мировину, који би постао трајно право, по узору на сусједну Хрватску, а који се колоквијално назива „13. пензија“.
Како је изјавио Маринко Јовановић, предсједник Савеза удружења пензионера ФБиХ, ријеч је о симболичној накнади чију би висину, на темељу економских показатеља на крају године и посебне одлуке, одређивала Влада ФБиХ.
„На том састанку, који је, рекао бих, био круна свих досадашњих, није било готово никаквих противљења. С наше стране, дакле оба савеза су наступила јединствено, уважене су све корекције које смо тражили. За увођење новчаних додатака у Закон исказана је добра воља и вјерујем да ту неће бити спора. Договор је да текст приједлога буде завршен најкасније до 10. октобра, како би до краја године измјене и допуне Закона биле усвојене у Федералном парламенту те како би примјена започела 1. јануара идуће године“, рекао је Јовановић за Дневни аваз.
Према прелиминарним процјенама предлагача, уз постојећих 500 милиона КМ које Влада годишње издваја из прорачуна за исплату пензија, за проведбу ових измјена и допуна било би потребно осигурати додатних 500 милијуна КМ у прорачуну ФБиХ за наредну годину.
