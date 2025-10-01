Logo

Алекса Аврамовић паузира 2 мјесеца: Повриједио га физиотерапеут Дубаија!

01.10.2025

20:59

Коментари:

0
Алекса Аврамовић паузира 2 мјесеца: Повриједио га физиотерапеут Дубаија!

Српски репрезентативац и нови кошаркаш Дубаија - Алекса Аврамовић, пропустиће идућа два мјесеца, пошто га је повриједио физиотерапеут Дубаија током истезања, рекао је Един Авдић у свом подкасту који води уз новинара Милоша Јовановића.

Иначе, Алекса Аврамовић је током Еуробаскета овог љета повриједио пету на утакмици са Турском, након чега и изашао са тог меча, док је потом било евидентно да је болно. Сам је открио да је "набио пету", док се још није опоравио од тога.

Ипак, према новим информацијама - он је зарадио и нову повреду.

алекса аврамовић

Кошарка

Огласио се КСС: Открили стање Алексе Аврамовића послије повреде

Како је истакао чувени новинар и коментатор Един Авдић, њега је повриједио физиотерапеут Дубаија током истезања.

''Алексу очекује пауза од осам до 12 недеља због повреде кољена. Повриједио га физиотерапеут, према информацијама које имам, што је доста бизарна ситуација. Он је имао повреду пете, а ово је нека свјежа повреда од пре који дан. Према информацијама које имам, повриједио га је физиотерапеут, који му је на истезању, ваљда, превише повукао ту ногу. Не можеш да вјерујеш да се то деси, али ето... Двомјесечна пауза га због тога чека. Колико знам, лигаменти колена су у питању'', рекао је Един Авдић.

Поменуту тврдњу можете погледати на 41.42 у видео снимку.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Aleksa Avramović

povreda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Афричка куга свиња регистрована у још једном мјесту у Српској

Друштво

Афричка куга свиња регистрована у још једном мјесту у Српској

1 ч

0
Небензја: Започећемо процес избора новог генералног секретара УН

Свијет

Небензја: Започећемо процес избора новог генералног секретара УН

1 ч

0
Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

Фудбал

Њукасл уписао побједу у Лиги шампиона

1 ч

0
Преминула позната научница

Свијет

Преминула позната научница

1 ч

0

Више из рубрике

Коста Кондић први Бањалучанин у Евролиги

Кошарка

Коста Кондић први Бањалучанин у Евролиги

2 ч

0
И Звезда поражена на старту Евролиге

Кошарка

И Звезда поражена на старту Евролиге

23 ч

0
Огласио се нови селектор Србије

Кошарка

Огласио се нови селектор Србије

23 ч

1
Обрадовић након тешког пораза открио шта замјера својим играчима

Кошарка

Обрадовић након тешког пораза открио шта замјера својим играчима

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Снажна експлозија у центру Београда

21

57

До 2034. ће ова 3 знака живјети живот из снова: Слиједи им 9 година финансијског процвата

21

55

Ево како вјештачка интелигенција манипулише људима

21

47

"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

21

42

"Живот у Њемачкој више није рај, већ борба за голи опстанак" Ни код њих није "мед и млијеко" како многи мисле

Small banner

Тренутно на програму

19:55

Маркетинг

маркетинг

20:00

Бинго, Лутрија Србије

бинго

20:30

Златни дечко ЕП01 (12+)

серијски програм

21:30

Ало Ало С08 ЕП 02 (12+)

серијски програм

22:10

Дивље пчеле ЕП 102 (12+)

серијски програм

23:00

Погледај у сутра ЕП 241 (12+)

серијски програм

23:30

Погледај у сутра ЕП 242 (12+)

серијски програм

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner