Алекса Аврамовић паузира 2 мјесеца: Повриједио га физиотерапеут Дубаија!

01.10.2025
20:59
Српски репрезентативац и нови кошаркаш Дубаија - Алекса Аврамовић, пропустиће идућа два мјесеца, пошто га је повриједио физиотерапеут Дубаија током истезања, рекао је Един Авдић у свом подкасту који води уз новинара Милоша Јовановића.
Иначе, Алекса Аврамовић је током Еуробаскета овог љета повриједио пету на утакмици са Турском, након чега и изашао са тог меча, док је потом било евидентно да је болно. Сам је открио да је "набио пету", док се још није опоравио од тога.
Ипак, према новим информацијама - он је зарадио и нову повреду.
Како је истакао чувени новинар и коментатор Един Авдић, њега је повриједио физиотерапеут Дубаија током истезања.
''Алексу очекује пауза од осам до 12 недеља због повреде кољена. Повриједио га физиотерапеут, према информацијама које имам, што је доста бизарна ситуација. Он је имао повреду пете, а ово је нека свјежа повреда од пре који дан. Према информацијама које имам, повриједио га је физиотерапеут, који му је на истезању, ваљда, превише повукао ту ногу. Не можеш да вјерујеш да се то деси, али ето... Двомјесечна пауза га због тога чека. Колико знам, лигаменти колена су у питању'', рекао је Един Авдић.
Поменуту тврдњу можете погледати на 41.42 у видео снимку.
