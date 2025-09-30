И Звезда поражена на старту Евролиге

Извор:
Имала је Црвена звезда ривала по мјери за старт нове сезоне у Евролиги, али се показало да је у овом саставу преслаба за добро скоцкану екипу Арманија.
Изјавио је у интервјуу за клупску телевизију предсједник црвено-бијелих Жељко Дрчелић да су српски играчи добили позив, али да клуб није могао да их плати. Није помињао имена, занимљиво би било чути да ли је међу њима био и прошлогодишњи шампион Европе са Фенербахчеом Марко Гудурић, љубимац навијача Црвене звезде.
Дуго, предуго се Звезда мучила не би ли стигла благо, али константно вођство Арманија, а то је напокон учинила кад је Монеке убацио два слободна бацања (61:61).
Ипак, далеко ширу ротацију на овом мечу, односно већи избор квалитетнијих, евролигашких играча имао је Еторе Месина. Између осталог, имао је и већ поменутог Марка Гудурића, који је у тим моментима убацио једну, потом и другу тројку за – испоставило се – великих „плус шест“ (61:67).
На старту посљедње четвртине екипа из Милана стекла је и двоцифрену разлику – погодио је капитен Рићи тројку, потом и кош уз фаул и убачено додатно слободно бацање Брукс (63:75). Већ тада било је јасно да је италијански тим близу вриједног тријумфа.
Покушавала је Звезда, понављамо са прилично скраћеном ротацијом, да се врати, у неколико наврата успјела и да озбиљно запријети Миланезима, у једном тренутку послије успјешног тајм-аута Сферопулоса било је само „минус пет“ (73:78), пише Спортклуб.
Али, тада је тајм-аут затражио и Еторе Месина, и његови савјети били су очигледно прилично корисни – Армани је прелако вратио осјетну предност, уз одличну ролу још једног старог знанца београдске публике, Зека Ледеја (80:90). Већ тада побједник је био познат…
