Logo

И Звезда поражена на старту Евролиге

Извор:

спортклуб

30.09.2025

22:39

Коментари:

0
И Звезда поражена на старту Евролиге
Фото: Танјуг/АП

Имала је Црвена звезда ривала по мјери за старт нове сезоне у Евролиги, али се показало да је у овом саставу преслаба за добро скоцкану екипу Арманија.

Изјавио је у интервјуу за клупску телевизију предсједник црвено-бијелих Жељко Дрчелић да су српски играчи добили позив, али да клуб није могао да их плати. Није помињао имена, занимљиво би било чути да ли је међу њима био и прошлогодишњи шампион Европе са Фенербахчеом Марко Гудурић, љубимац навијача Црвене звезде.

Дуго, предуго се Звезда мучила не би ли стигла благо, али константно вођство Арманија, а то је напокон учинила кад је Монеке убацио два слободна бацања (61:61).

Ипак, далеко ширу ротацију на овом мечу, односно већи избор квалитетнијих, евролигашких играча имао је Еторе Месина. Између осталог, имао је и већ поменутог Марка Гудурића, који је у тим моментима убацио једну, потом и другу тројку за – испоставило се – великих „плус шест“ (61:67).

На старту посљедње четвртине екипа из Милана стекла је и двоцифрену разлику – погодио је капитен Рићи тројку, потом и кош уз фаул и убачено додатно слободно бацање Брукс (63:75). Већ тада било је јасно да је италијански тим близу вриједног тријумфа.

Покушавала је Звезда, понављамо са прилично скраћеном ротацијом, да се врати, у неколико наврата успјела и да озбиљно запријети Миланезима, у једном тренутку послије успјешног тајм-аута Сферопулоса било је само „минус пет“ (73:78), пише Спортклуб.

Али, тада је тајм-аут затражио и Еторе Месина, и његови савјети били су очигледно прилично корисни – Армани је прелако вратио осјетну предност, уз одличну ролу још једног старог знанца београдске публике, Зека Ледеја (80:90). Већ тада побједник је био познат…

Подијели:

Таг:

КК Црвена звезда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласио се нови селектор Србије

Кошарка

Огласио се нови селектор Србије

2 ч

1
Обрадовић након тешког пораза открио шта замјера својим играчима

Кошарка

Обрадовић након тешког пораза открио шта замјера својим играчима

4 ч

0
Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

Кошарка

Марко Гудурић дебитује за Милано против Звезде у Београду

5 ч

0
Душан Алимпијевић нови селектор кошаркашке репрезентације Србије

Кошарка

Душан Алимпијевић нови селектор кошаркашке репрезентације Србије

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

22

52

Додик: Трампов план враћа здрав разум на Блиски исток

22

48

Мали јазавичар одушевљен "шољицом за све": Реакције преплавиле друштвене мреже

22

45

Жени повријеђеној у пуцњави у Вишњичкој бањи се и даље боре за живот

22

39

И Звезда поражена на старту Евролиге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner