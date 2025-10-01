Logo

Преминула позната научница

Преминула позната научница
Фото: Pixabay

Научник и глобални активиста Џејн Гудал умрла је у 91. години.

Гудал је била пионир у својој области, како као научница шездесетих година прошлог вијека, тако и због свог рада на проучавању понашања примата.

Осим проучавања понашања животиња, посебно шимпанзи, Гудалова је била заштитник човјекове околине и природе.

Већи дио живота провела је у Африци гдје је проучавала шимпанзе, као и улоге коју људи играју у заштити њиховог станишта и здравља планете уопште.

Преокренула је научне норме тог времена, дајући шимпанзама имена умјесто бројева, посматрајући њихове различите карактере и укључујући њихове породичне односе и емоције у свој рад.

Она је открила да шимпанзе, као и људи, користе алате.

"Открића Гудол као етолога представљају праву револуцију у науци, а она је била и неуморна заговорница заштите и обнове природе", наводи се у саопштењу из Института "Џејн Гудал".

