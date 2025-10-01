Грешке мушкараца које највише нервирају жене

01.10.2025
20:25
Иако се можда чине ситницама, кад се накупе, могу нас довести до ивице стрпљења. Ако сте се икада запитали које то грешкице највише дижу притисак женама, нисте једини.
Портал Задовољна питао је жене околине које навике партнера их највише избацују из такта. Одговори су били искрени и забавни, а у њима ћете се вјероватно и сами пронаћи.
Ако мислите да сте једини који сте се наљутили због подигнуте WЦ даске или заборављених важних датума, не брините, нисте једине.
У наставку прочитајте које то мале грешке највише подижу притисак женама:
Кад заборави важне датуме
Кад остави прљаву одјећу испред или на корпи за веш
Кад остави чарапе на пола дневног боравка
Кад остави подигнуту WC даску
Кад ме пожурује, а на крају он касни
Кад каже да долази за 15 минута, а нема га још сатима
Кад врати у фрижидер празну амбалажу
Кад заспи у првих 15 минута филма
Кад натрпа моју торбицу са својим стварима
Кад хрче
Кад остави отворену пасту за зубе
Изјава: Па ниси ми то рекла
Кад типка по телефону док му нешто говорим
Кад не види ствари које су му пред носом
Кад остави длачице након бријања
