Јанис доминирао, Денвер без Јокића срушио Милвоки

Извор:
РТС
12.01.2026
07:49
Десетковани повредама, кошаркаши Денвер Нагетса савладали су Милвоки Баксе резултатом 108:104 у НБА лиги. Никола Јокић поново је бодрио Нагетсе са клупе.
Денвер је меч одиграо без важних играча, међу којима су Никола Јокић, Џамал Мари, Јонас Валанчјунас и Кристијан Браун. Међутим, ипак су Нагетси уписали важан тријумф.
Тим Хардавеј млађи био је најефикаснији у побједничком тиму са 25 поена, док је Арон Гордон додао 23. Пејтон Вотсон је уписао 19 поена, осам скокова и шест асистенција, наставивши добру форму, пошто у посљедњих седам мечева биљежи у просјеку 23,7 поена и 6,9 скокова. Зик Нађи је остварио први дабл-дабл у сезони са 14 поена и 11 скокова.
У редовима Милвокија најбољи је био Јанис Адетокумбо са 31 поеном, 11 асистенција и осам скокова. Мајлс Тарнер је постигао 16 поена, док су Боби Портис и Еј-Џеј Грин додали по 14. Рајан Ролинс је меч завршио са само два поена, чиме је прекинут његов низ од 37 узастопних утакмица са двоцифреним учинком.
Бакси су у првом полувремену губили 15 поена разлике, а у посљедњу четвртину ушли су са минусом од 11. У финишу су пришли на 105:102, али су у последњих 20 секунди промашили две тројке за изједначење. Гордон је у завршници погодио три слободна бацања и обезбиједио побједу Денверу.
Возачи опрез: Поледица и снијег на коловозу
Нагетси су након старта сезоне 22-8 изгубили пет од посљедњих осам утакмица, укључујући учинак 3-4 од повреде Јокића крајем децембра. Милвоки је, упркос поразу, у претходних седам мечева имао скор 5-2.
Денвер у наредном колу гостује у Њу Орлеансу, док ће Милвоки на свом терену дочекати Минесоту.
Резултати мечева НБА лиге:
Портланд - Њујорк 114:123
Торонто - Филаделфија 116:115, након продужетка
Минесота - Сан Антонио 104:103
Оклахома - Мајами 124:112
Денвер - Милвоки 108:104
Финикс - Вашингтон 112:93
Голден Стејт - Атланта 111:124
Сакраменто - Хјустон 111:98
(ртс)
