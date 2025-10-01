Logo

Како зауставити предијабетес: Шест корака за здравији животни стил

01.10.2025

20:29

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Фото: Pexels

Предијабетес је стање у којем је ниво шећера у крви виши од нормалног, али још увијек није довољно висок да би се дијагностиковао дијабетес типа 2.

Иако повећава ризик од развоја дијабетеса, срчаног и можданог удара, ова дијагноза је такође прилика за акцију. Увођењем циљаних промјена начина живота могуће је зауставити напредовање болести, па чак и потпуно преокренути стање, пише Health.com .

Прилагођавање исхране

Не постоји универзална дијета за предијабетес, али неколико кључних стратегија може помоћи у снижавању шећера у крви. Фокус треба да буде на смањењу додатог шећера, који се често крије у прерађеној храни попут колачића, заслађених житарица и газираних пића. Такође је важно смањити унос рафинисаних угљених хидрата, попут бијелог хљеба и тјестенина, јер их тијело брзо претвара у шећер.

Умјесто тога, бирајте сложене угљене хидрате из цијелих житарица, пасуља и поврћа без скроба. Напуните своје оброке немасним протеинима (риба, пилетина, јаја) и здравим мастима из авокада, орашастих плодова и сјеменки. Ако вам вода не прија, напуните је кришкама воћа.

Редовно вјежбање

Вјежбање повећава осјетљивост на инсулин, хормон неопходан за искоришћавање глукозе. Препоручује се најмање 150 минута активности недјељно, или 30 минута пет дана у недјељи. Не мора бити вјежбање у теретани; шетња послије вечере, ходање док разговарате телефоном, баштованство или вјежбе на мрежи су подједнако ефикасне.

Губљење вишка тежине

Чак и мали губитак тежине може значајно побољшати контролу шећера у крви. Стручњаци препоручују губитак од пет до седам процената тјелесне тежине да би се видели примјетни резултати. Обавезно се консултујте са својим љекаром прије него што започнете план мршављења.

Квалитетан сан

Недостатак сна негативно утиче на осјетљивост на инсулин - истраживања показују да неколико непроспаваних ноћи може смањити осјетљивост и до 30 процената. Поремећаји попут апнеје у сну додатно повећавају ризик. Ако имате проблема са спавањем, разговарајте са својим љекаром.

Управљање стресом

Хронични стрес повећава ниво кортизола, хормона који ремети функцију цријева и утиче на метаболизам глукозе. Медитација, јога, дубоко дисање или прогресивно опуштање мишића могу смањити негативан утицај стреса на тијело.

Престанак пушења

Пушење је значајан фактор ризика за развој предијабетеса. Престанак пушења је кључан, а најбољи резултати се постижу комбинацијом стручног савјетовања и, ако је потребно, производа за замену никотина као што су фластери или жваке.

У неким случајевима, љекари препоручују лијекове. Најчешће коришћени је метформин, који смањује производњу глукозе у јетри и повећава осјетљивост на инсулин, смањујући ризик од развоја дијабетеса типа 2 за око 31 одсто.

Такође је важно провјерити утицај других терапија. Неки лијекови, као што су кортикостероиди, статини, бета-блокатори или антипсихотици, могу повећати ниво шећера у крви, па је вриједно разговарати са својим љекаром о алтернативама.

Када посјетити љекара?

Особама са предијабетесом се препоручује редовно праћење глукозе и тестирање A1C, обично једном годишње или сваке двије године. Међутим, ако примјетите симптоме као што су често мокрење, повећана жеђ и глад, умор, замућен вид, необјашњив губитак тежине или пецкање у рукама и стопалима, одмах потражите медицинску помоћ.

Предијабетес је упозорење, али и прилика. Правилном исхраном, редовном физичком активношћу, губитком вишка килограма и управљањем сном и стресом, можете значајно смањити ризик од развоја дијабетеса типа 2 и побољшати квалитет живота.

