Рамо Исак причао како га је "рафал покосио", на мрежама се одмах појавили комични видеи

01.10.2025
20:32
Рамо Исак, министар унутрашњих послова ФБиХ, открио је да још из рата чува као успомену јакну која је сва избушена од метака.
Рафал га је покосио, али метак га није дотакао.
Ова изјава, током гостовања на Н1, изазвала је бројне реакције на друштвеним мрежама.
Корисници нису губили вријеме, убрзо су се појавили бројни комични видеи, и монтаже које су у хумористичном тону приказале министрову причу.
