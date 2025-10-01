Цвијановић: Подршка свештенству СПЦ у Тузли

01.10.2025
17:46
Коментари:0
Згрожена сам језивим пријетњама упућеним на рачун свештенства Саборне цркве Успења Пресвете Богородице у Тузли, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.
- Из мог кабинета контактирали су старјешину цркве, оца Милоша Тришића, и упутили му ријечи подршке - навела је Цвијановићева на Иксу.
Након скрнављења у јулу, ово је други напад на ову светињу Српске православне цркве и њене свештенике у протекла два мјесеца, и то од стране истог лица.
Згрожена сам језивим пријетњама упућеним на рачун свештенства Саборне цркве Успења Пресвете Богородице у Тузли.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 1, 2025
Из мог кабинета контактирали су старјешину цркве, оца Милоша Тришића, и упутили му ријечи подршке.
Након скрнављења у јулу, ово је други напад на ову светињу Српске… pic.twitter.com/knUNl2I5Xo
- Надлежни органи морају адекватно, а то значи најоштрије могуће санкционисати ова недјела, а учиниоца спријечити да реализује ове ужасне пријетње - нагласила је Цвијановићева.
То је једини начин да се Србима у ФБиХ, који су нажалост све чешће мете напада у овом ентитету, осигура безбједан и достојанствен живот, закључила је она.
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму