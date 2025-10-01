Logo

Цвијановић: Подршка свештенству СПЦ у Тузли

01.10.2025

17:46

Цвијановић: Подршка свештенству СПЦ у Тузли
Фото: СРНА

Згрожена сам језивим пријетњама упућеним на рачун свештенства Саборне цркве Успења Пресвете Богородице у Тузли, рекла је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић.

- Из мог кабинета контактирали су старјешину цркве, оца Милоша Тришића, и упутили му ријечи подршке - навела је Цвијановићева на Иксу.

Након скрнављења у јулу, ово је други напад на ову светињу Српске православне цркве и њене свештенике у протекла два мјесеца, и то од стране истог лица.

- Надлежни органи морају адекватно, а то значи најоштрије могуће санкционисати ова недјела, а учиниоца спријечити да реализује ове ужасне пријетње - нагласила је Цвијановићева.

То је једини начин да се Србима у ФБиХ, који су нажалост све чешће мете напада у овом ентитету, осигура безбједан и достојанствен живот, закључила је она.

