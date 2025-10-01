Logo

Овјерене пријаве пет политичких странака и два независна кандидата

01.10.2025

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ овјерила је данас пријаве пет политичких странака и два независна кандидата за учешће на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске, који ће бити одржани 23. новембра.

Овјерене су пријаве СДС-а, СНСД-а, Еколошке партије Републике Српске, Листе за правду и ред и Савеза за нову политику, као и независних кандидата Игора Гашевића и Славка Драгичевића, саопштено је из ЦИК-а БиХ.

У складу са упутством о роковима изборних активности за одржавање пријевремених избора за предсједника Републике Српске, политичке странке пријаве за овјеру коалиције подносе 6. и 7. октобра до 16.00 часова.

Изборна кампања за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске почиње 8. новембра.

Из ЦИК-а подсјећају да се преурањеном кампањом сматра све што предузимају политички субјекти у периоду од расписивања избора до званичног почетка изборне кампање.

У овом периоду политичким субјектима, кандидатима и њиховим присталицама забрањено је упознавање бирача и јавности о програму и кандидатима политичких субјеката за предстојеће изборе.

"Уколико овјерени политички субјекат, кандидат или присталица политичког субјекта у електронским, онлајн и штампаним медијима и путем друштвених мрежа промовише кандидате и програм за изборе и то чини од дана расписивања избора до дана почетка изборне кампање онда је то преурањена кампања", наводи се у саопштењу.

Новчаном казном од 3.000 КМ до 30.000 КМ биће кажњен политички субјект ако он или његов кандидат или присталица у периоду преурањене изборне кампање изврши радњу која се сматра вођењем изборне кампање.

За овај прекршај биће кажњен и кандидат политичког субјекта новчаном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ ако је лично одговоран.

ЦИК БиХ

