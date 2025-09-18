Logo

"Раму Исака прогласити непожељним у Српској"

Предсједник општинске Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић предложио је да се непожељном особом у Републици Српској прогласи федерални министар унутрашњих послова Рамо Исак јер се у свом кабинету састаје и чак јавно хвали сусретом са крвником, ратним командантом такозване Армије БиХ у Сребреници Насером Орићем.

- За нас породице то је увредљиво и он није добродошао на територију Републике Српске за коју су наши најмилији дали живот. Ми никада нећемо моћи такве људе дочекати широког срца као све оне који показују поштовање према нашим жртвама - поручио је Којић.

Којић је Срни рекао да је Исак пријемом Орића у свом кабинету још једном показао да се понаша у складу са оном народном "чега се паметан стиди, мање паметан се поноси".

- Глумио је "хеликоптер борца" у споту циркусанта Исака и тада су показали своју блискост, ваљда желећи у јавности да пласирају причу да је први пендрек ФУП-а добри ђак онога ко је одговоран за много злочина над српским народом, али и више од 40 неразјашњених убистава у ратној Сребреници својих неистомишљеника о чему свједоче Хусо Салиховић и Ибран Мустафић - навео је Којић.

Којић каже да је ово још један доказ да је БиХ неодржива заједница.

- Док у једном дијелу те јадне државе злочинце славе и примају их највиши званичници по институцијама, нама бране да поменемо наше генерале, првог предсједника Републике Српске, а труде се да нам забране да поменемо и садашњег предсједника - рекао је Којић.

Он је истакао таквима смета Устав Републике Српске, Народна скупштина и све што има везе са српским народом.

Према његовим ријечима, због свега тога једино рјешење је мирно раздруживање.

