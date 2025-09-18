Logo

Срушио се хеликоптер америчке војске

18.09.2025

15:33

Срушио се хеликоптер америчке војске

Хеликоптер америчке војске срушио се у руралном подручју близу базе Луис-Мекорд у Вашингтону, саопштила је данас војска.

За сада није познато колико је људи било у летјелици нити какво је њихово стање, пренио је АП.

Пад се догодио синоћ око 21 час по локалном времену, око 16 километара јужно од Такоме.

"Ова ситуација се и даље истражује и тренутно нема додатних детаља", наведено је у војном саопштењу.

Канцеларија шерифа округа Терстон саопштила је да су њени замјеници послати у област Самит Лејка након пријава о могућем паду и да сарађују с војском.

Детаљи о типу хеликоптера и узроку несреће још нису објављени.

