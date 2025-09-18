Logo

Ако у овом граду баците опушак цигарете на јавну површину, чека вас папрена казна

18.09.2025

14:10

Ако у овом граду баците опушак цигарете на јавну површину, чека вас папрена казна
Фото: АТВ

Берлинска комунална редарства појачано надзиру бацање опушака цигарета на јавним површинама. Редари ће дјеловати и у цивилу, најављено је из берлинског краја Мите.

У склопу берлинске акције против неодговорног одлагања опушака, која се спроводи од 22. до 28. септембра поводом Свјетског дана чишћења, посебно ће се контролисати подручја с високим нивоом онечишћења.

Горан Петрронијевић-18092025

Република Српска

Петронијевић: Не постоји право које Караџићу у затвору није прекршено

Како је потврдио општински вијећник Кристофер Шринер, циљ је смањити ову врсту загађења околине. Контроле ће спроводити радници у униформама, али и цивилно обучени службеници.

Грађани који буду ухваћени у бацању опушака на улицу суочиће се с новчаним казнама – износ упозорења је 55 евра, док казне могу достићи и до 120 евра, наводи Феникс Магазин.

Berlin

