Ако у овом граду баците опушак цигарете на јавну површину, чека вас папрена казна

18.09.2025
14:10
Берлинска комунална редарства појачано надзиру бацање опушака цигарета на јавним површинама. Редари ће дјеловати и у цивилу, најављено је из берлинског краја Мите.
У склопу берлинске акције против неодговорног одлагања опушака, која се спроводи од 22. до 28. септембра поводом Свјетског дана чишћења, посебно ће се контролисати подручја с високим нивоом онечишћења.
Како је потврдио општински вијећник Кристофер Шринер, циљ је смањити ову врсту загађења околине. Контроле ће спроводити радници у униформама, али и цивилно обучени службеници.
Грађани који буду ухваћени у бацању опушака на улицу суочиће се с новчаним казнама – износ упозорења је 55 евра, док казне могу достићи и до 120 евра, наводи Феникс Магазин.
