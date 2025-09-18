Logo

Трик како да се јаје не залијепи за таву приликом пржења

Фото: Pixabay

Колико пута вам се догодило да се јаје залијепи за таву и поквари доручак?

Срећом, постоји једноставан трик који рјешава овај проблем и додатно побољшава укус и текстуру јаја.

Није потребно користити скупе састојке или компликоване технике – све што вам треба вјероватно већ имате у кухињи, а то је пшенично брашно. Овај једноставан додатак не само да спречава љепљење, већ даје јајету златну, хрскаву корицу коју многи обожавају.

Како користити пшенично брашно:

– Загријте тигањ на средње јакој ватри.

– Додајте мало уља или путера.

– Посипајте танак слој пшеничног брашна по загријаној површини.

– Равномјерно распоредите брашно по тигању.

– Разбијте јаје и пржите га као и обично.

Резултат је јаје које се лако одваја од површине тигања, са златном бојом и савршено хрскавом текстуром.

Овај мали трик чини припрему пржених јаја једноставном и пријатном, тако да пшенично брашно може направити велику разлику.

Коначно добијате и чист тигањ и укусан доручак.

