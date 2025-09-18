Трик како да се јаје не залијепи за таву приликом пржења

Извор:
Крстарица
18.09.2025
Колико пута вам се догодило да се јаје залијепи за таву и поквари доручак?
Срећом, постоји једноставан трик који рјешава овај проблем и додатно побољшава укус и текстуру јаја.
Није потребно користити скупе састојке или компликоване технике – све што вам треба вјероватно већ имате у кухињи, а то је пшенично брашно. Овај једноставан додатак не само да спречава љепљење, већ даје јајету златну, хрскаву корицу коју многи обожавају.
Како користити пшенично брашно:
– Загријте тигањ на средње јакој ватри.
– Додајте мало уља или путера.
– Посипајте танак слој пшеничног брашна по загријаној површини.
– Равномјерно распоредите брашно по тигању.
– Разбијте јаје и пржите га као и обично.
Резултат је јаје које се лако одваја од површине тигања, са златном бојом и савршено хрскавом текстуром.
Овај мали трик чини припрему пржених јаја једноставном и пријатном, тако да пшенично брашно може направити велику разлику.
Коначно добијате и чист тигањ и укусан доручак.
