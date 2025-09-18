Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе

18.09.2025
Мушкарац из Словеније, који је 14. августа свједочио испаду пијаног путника на лету "Croatia Airlines" из Загреба у Париз, рекао је да је Хрват узнемиравао стјуардесу и путнице у видно пијаном стању.
Имао је породицу у авиону, жену и двоје дјеце, било је страшно. Био је пијан као мајка. Његова супруга није била изненађена, није ништа рекла, само је зурила у под током цијелог лета, а сједила је у задњем дијелу авиона – рекао је човјек који је био свједок цијелог инцидента, додајући да је пијани путник додирнуо много дјевојака.
– Двије дјевојке су сједиле и било је празно мјесто поред њих, он је сједио поред њих. Додиривао их је и мазио. Главну стјуардесу је ухватио за задњицу. Било је стварно застрашујуће – рекао је.
Додао је да је и његова супруга доживјела узнемиравање.
– Чим смо ушли у авион, он је сједио на нашим мјестима. Био је поред моје жене. Одмах је почео да јој додирује главу и раме, и прошао прстима кроз њену косу. Рекао сам: “Шта се дешава, не сједиш овдје, склањај се с пута!”. А онда је устао и отишао – додао је Словенац за Нет.хр.
Рекао је да су се он и још један путник сложили да задрже пијаног човјека заједно ако се ускоро не смири. Посада авиона му је рекла да ће бити приморани да слете у Минхен ако настави са таквим понашањем. Касније су га пребацили у први разред, који су испразнили. Наставио је да виче, а смириле су га двије стјуардесе. На крају, пијани човјек је ухапшен у Паризу. Одвело га је шест полицајаца, рекао је свједок.
“Croatia Airlines” је потврдио да се инцидент заиста догодио 14. августа на лету за Париз. Они истичу да је посада поступала у складу са прописаном процедуром компаније за случајеве неприхватљивог понашања путника, која се заснива на међународним ваздухопловним стандардима у области безбједности летења.
