Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе

18.09.2025

14:20

Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе
Фото: Pexels

Мушкарац из Словеније, који је 14. августа свједочио испаду пијаног путника на лету "Croatia Airlines" из Загреба у Париз, рекао је да је Хрват узнемиравао стјуардесу и путнице у видно пијаном стању.

Имао је породицу у авиону, жену и двоје дјеце, било је страшно. Био је пијан као мајка. Његова супруга није била изненађена, није ништа рекла, само је зурила у под током цијелог лета, а сједила је у задњем дијелу авиона – рекао је човјек који је био свједок цијелог инцидента, додајући да је пијани путник додирнуо много дјевојака.

Изгорјело ауто- Вукановић

Хроника

Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту

Пијан узнемиравао путнике

– Двије дјевојке су сједиле и било је празно мјесто поред њих, он је сједио поред њих. Додиривао их је и мазио. Главну стјуардесу је ухватио за задњицу. Било је стварно застрашујуће – рекао је.

Додао је да је и његова супруга доживјела узнемиравање.

– Чим смо ушли у авион, он је сједио на нашим мјестима. Био је поред моје жене. Одмах је почео да јој додирује главу и раме, и прошао прстима кроз њену косу. Рекао сам: “Шта се дешава, не сједиш овдје, склањај се с пута!”. А онда је устао и отишао – додао је Словенац за Нет.хр.

pas

Занимљивости

Да ли је ваш пас геније или ипак није? Сазнајте на овај начин

Ухапшен по слијетању у Париз

Рекао је да су се он и још један путник сложили да задрже пијаног човјека заједно ако се ускоро не смири. Посада авиона му је рекла да ће бити приморани да слете у Минхен ако настави са таквим понашањем. Касније су га пребацили у први разред, који су испразнили. Наставио је да виче, а смириле су га двије стјуардесе. На крају, пијани човјек је ухапшен у Паризу. Одвело га је шест полицајаца, рекао је свједок.

facebook фејсбук пеџелс

Наука и технологија

Фејсбук исплаћује милионе корисницима

“Croatia Airlines” је потврдио да се инцидент заиста догодио 14. августа на лету за Париз. Они истичу да је посада поступала у складу са прописаном процедуром компаније за случајеве неприхватљивог понашања путника, која се заснива на међународним ваздухопловним стандардима у области безбједности летења.

