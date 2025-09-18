Да ли је ваш пас геније или ипак није? Сазнајте на овај начин

Извор:
Кинолози сматрају да су пудлице, бордер колији, њемачки овчари, златни ретривери и добермани интелигентији од осталих раса пара.
Кинолози наглашавају да се интелигенција паса најбоље огледа у томе колико брзо савладају команде, како рјешавају задатке и колико лако се прилагођавају новим околностима.
Ако вас занима да ли се и ваш пас убраја међу оне најбистрије, сљедећи редови ће вам дати одговор.
Бордер коли
Ова пасмина се често описује као најинтелигентнији пас на свијету. Одликује их невјероватна концентрација и лакоћа учења, па се истичу у послушности, спортовима за псе и захтјевним задацима попут чувања стада. Њихова енергија и радна етика чине их савршеним избором за активне власнике.
Пудлица
Без обзира на величину – стандардне, патуљасте или минијатурне – пудлице су изузетно сналажљиве и брзе у усвајању нових знања. Осим што су елегантне, познате су и по својој друштвености и креативности. Често ће саме пронаћи начин да реше задатак, па чак и да дођу до добро сакривене посластице.
Њемачки овчар
Веран, одан и увијек спреман на акцију, њемачки овчар је симбол интелигенције и дисциплине. Управо зато се користи у полицији и војсци широм свијета. Уз квалитетну обуку, може да обавља и најзахтевније мисије – од проналажења несталих особа до пружања подршке као терапеутски пас.
Златни ретривер
Познат по топлини и дружељубивости, златни ретривер одушевљава својом способношћу да препозна емоције власника и да на њих реагује на прави начин. Радо учи нове трикове и увијек тежи да угоди. Због смиреног темперамента и развијене емотивне интелигенције често се користи и као пас терапеут.
Доберман
Доберман се често везује за интелигенцију и инстинкт заштите. Ови пси изузетно брзо повезују наредбу са радњом, па су веома ефикасни када је у питању чување дома и породице. Њихова способност да препознају опасност и реагују у тренутку чини их једним од најпоузданијих чувара међу псима.
Ако се ваш љубимац налази међу овим расама, свакодневно ћете откривати нове доказе његове сналажљивости и умијећа. А чак и ако није – нема разлога за бригу. Сваки пас има своје посебне квалитете и може показати изузетне вјештине уз мало труда, пажње и добре дресуре.
(информер)
