Logo

Да ли је ваш пас геније или ипак није? Сазнајте на овај начин

Извор:

Информер

18.09.2025

14:14

Коментари:

0
Да ли је ваш пас геније или ипак није? Сазнајте на овај начин
Фото: Unsplash

Кинолози сматрају да су пудлице, бордер колији, њемачки овчари, златни ретривери и добермани интелигентији од осталих раса пара.

Кинолози наглашавају да се интелигенција паса најбоље огледа у томе колико брзо савладају команде, како рјешавају задатке и колико лако се прилагођавају новим околностима.

Ако вас занима да ли се и ваш пас убраја међу оне најбистрије, сљедећи редови ће вам дати одговор.

Бордер коли

Ова пасмина се често описује као најинтелигентнији пас на свијету. Одликује их невјероватна концентрација и лакоћа учења, па се истичу у послушности, спортовима за псе и захтјевним задацима попут чувања стада. Њихова енергија и радна етика чине их савршеним избором за активне власнике.

Пудлица

Цигарета / Илустративна фотографија

Свијет

Ако у овом граду баците опушак цигарете на јавну површину, чека вас папрена казна

Без обзира на величину – стандардне, патуљасте или минијатурне – пудлице су изузетно сналажљиве и брзе у усвајању нових знања. Осим што су елегантне, познате су и по својој друштвености и креативности. Често ће саме пронаћи начин да реше задатак, па чак и да дођу до добро сакривене посластице.

Њемачки овчар

Веран, одан и увијек спреман на акцију, њемачки овчар је симбол интелигенције и дисциплине. Управо зато се користи у полицији и војсци широм свијета. Уз квалитетну обуку, може да обавља и најзахтевније мисије – од проналажења несталих особа до пружања подршке као терапеутски пас.

Златни ретривер

Познат по топлини и дружељубивости, златни ретривер одушевљава својом способношћу да препозна емоције власника и да на њих реагује на прави начин. Радо учи нове трикове и увијек тежи да угоди. Због смиреног темперамента и развијене емотивне интелигенције често се користи и као пас терапеут.

Доберман

rotacija-policija

Свијет

Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку

Доберман се често везује за интелигенцију и инстинкт заштите. Ови пси изузетно брзо повезују наредбу са радњом, па су веома ефикасни када је у питању чување дома и породице. Њихова способност да препознају опасност и реагују у тренутку чини их једним од најпоузданијих чувара међу псима.

Ако се ваш љубимац налази међу овим расама, свакодневно ћете откривати нове доказе његове сналажљивости и умијећа. А чак и ако није – нема разлога за бригу. Сваки пас има своје посебне квалитете и може показати изузетне вјештине уз мало труда, пажње и добре дресуре.

(информер)

Подијели:

Таг:

Пси

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трик како да се јаје не залијепи за таву приликом пржења

Савјети

Трик како да се јаје не залијепи за таву приликом пржења

1 ч

0
Ова боја ноктију је тренутно највећи тренд

Стил

Ова боја ноктију је тренутно највећи тренд

1 ч

0
Богаташице се рађају у ова три знака

Занимљивости

Богаташице се рађају у ова три знака

1 ч

0
Скупштина усвојила закључке: Станивуковић добио рок од седам дана

Бања Лука

Скупштина усвојила закључке: Станивуковић добио рок од седам дана

1 ч

0

Више из рубрике

Богаташице се рађају у ова три знака

Занимљивости

Богаташице се рађају у ова три знака

1 ч

0
Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Крај септембра доноси невиђену срећу и успјех овим знаковима

2 ч

0
Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

Занимљивости

Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

3 ч

0
Овим знаковима се завршава тежак период крајем септембра

Занимљивости

Овим знаковима се завршава тежак период крајем септембра

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

14

49

Амиџић: Хасановића као да испаљују из циркуског топа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner