Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту

Извор:
СРНА
18.09.2025
14:17
Коментари:0
Још није познат узрок пожара на аутомобилу народног посланика Листе за правду и ред Небојше Вукановић јер се чека мишљење судског вјештака, речено је Срни у Окружном јавном тужилаштву у Требињу.
Како су појаснили, судски вјештак је урадио други детаљан увиђај, али се још не зна тачан узрок пожара.
"Судски вјештак је долазио и вршио детаљан увиђај на аутомобилу, изузео је неке компоненте и брисеве и чека се да се изјасни о томе шта је могао бити узрок пожара на Вукановићевом аутомобилу", рекао је портпарол требињског Окружног јавног тужилаштва Срђан Вукановић.
Наука и технологија
Фејсбук исплаћује милионе корисницима
Први дио увиђаја урађен је прије седам дана након пожара који је у Требињу избио на аутомобилу Небојше Вукановића, а возило је пребачено испред просторија Полицијске управе, речено је раније Срни у Тужилаштву.
Требињска полиција примила је 10. септембра у 22.30 часова пријаву да је избио пожар на Вукановићевом аутомобилу, испред његове куће у Требињу, након чега су на лице мјеста изашли припадници Ватрогасне јединице и припадници Полицијске управе Требиње.
Свијет
55 мин0
Република Српска
1 ч1
Савјети
1 ч0
Стил
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму