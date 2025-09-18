Logo

Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту

СРНА

18.09.2025

14:17

Изгорјело ауто народног посланика Небојше Вукановића
Фото: RTRS

Још није познат узрок пожара на аутомобилу народног посланика Листе за правду и ред Небојше Вукановић јер се чека мишљење судског вјештака, речено је Срни у Окружном јавном тужилаштву у Требињу.

Како су појаснили, судски вјештак је урадио други детаљан увиђај, али се још не зна тачан узрок пожара.

"Судски вјештак је долазио и вршио детаљан увиђај на аутомобилу, изузео је неке компоненте и брисеве и чека се да се изјасни о томе шта је могао бити узрок пожара на Вукановићевом аутомобилу", рекао је портпарол требињског Окружног јавног тужилаштва Срђан Вукановић.

facebook фејсбук пеџелс

Наука и технологија

Фејсбук исплаћује милионе корисницима

Први дио увиђаја урађен је прије седам дана након пожара који је у Требињу избио на аутомобилу Небојше Вукановића, а возило је пребачено испред просторија Полицијске управе, речено је раније Срни у Тужилаштву.

Требињска полиција примила је 10. септембра у 22.30 часова пријаву да је избио пожар на Вукановићевом аутомобилу, испред његове куће у Требињу, након чега су на лице мјеста изашли припадници Ватрогасне јединице и припадници Полицијске управе Требиње.

