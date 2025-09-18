Logo

Избио велики пожар у Грчкој, у гашењу учествују авиони и хеликоптери

Извор:

Танјуг

18.09.2025

14:31

Коментари:

0
Избио велики пожар у Грчкој, у гашењу учествују авиони и хеликоптери
Фото: Pixabay

У области Агиа Теодори на истоку Грчке, на граници префектура Магнезија и Фтиотида, данас је избио пожар који је захватио пољопривредно земљиште и маслињаке, пренио је Катимерини.

Пожар гасе јаке снаге ватрогасне бригаде Дримонас, као и ватрогасне службе Волоса и Ламије.

Ненад Сузић

Хроника

Ненад Сузић ослобођен оптужбе за обљубу дјевојчице!

У гашењу пожара ангажована су 42 ватрогасца, пет возила, два авиона и два хеликоптера.

Цистерне са водом и грађевинске машине локалне самоуправе такође помажу у гашењу пожара, како би се ограничило његово ширење.

Подијели:

Тагови:

пожар

Грчка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Одузета дозвола познатој мјењачници: Ово је разлог

Србија

Одузета дозвола познатој мјењачници: Ово је разлог

46 мин

0
Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе

Свијет

Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе

47 мин

0
Изгорјело ауто народног посланика Небојше Вукановића

Хроника

Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту

50 мин

0
Да ли је ваш пас геније или ипак није? Сазнајте на овај начин

Занимљивости

Да ли је ваш пас геније или ипак није? Сазнајте на овај начин

53 мин

0

Више из рубрике

Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе

Свијет

Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе

47 мин

0
Ако у овом граду баците опушак цигарете на јавну површину, чека вас папрена казна

Свијет

Ако у овом граду баците опушак цигарете на јавну површину, чека вас папрена казна

57 мин

0
Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку

Свијет

Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку

1 ч

0
Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира

Свијет

Захарова: Уништење УПЦ се наставља мим-канонизацијом вампира

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

07

Умро творац модног бренда који Српкиње обожавају

14

58

Шпирић: "Тројка" немоћна наспрам СНСД-а

14

55

Манијак ухапшен због полног узнемиравања: Пратио жене и и самозадовољавао се

14

55

Ватра "прогутала" кућу у Лончарима, страдала једна особа

14

55

Блаженопочивши митрополит Амфилохије добија споменик у Колашину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner