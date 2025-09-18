Избио велики пожар у Грчкој, у гашењу учествују авиони и хеликоптери

Извор:
Танјуг
18.09.2025
14:31
Коментари:0
У области Агиа Теодори на истоку Грчке, на граници префектура Магнезија и Фтиотида, данас је избио пожар који је захватио пољопривредно земљиште и маслињаке, пренио је Катимерини.
Пожар гасе јаке снаге ватрогасне бригаде Дримонас, као и ватрогасне службе Волоса и Ламије.
Хроника
Ненад Сузић ослобођен оптужбе за обљубу дјевојчице!
У гашењу пожара ангажована су 42 ватрогасца, пет возила, два авиона и два хеликоптера.
Цистерне са водом и грађевинске машине локалне самоуправе такође помажу у гашењу пожара, како би се ограничило његово ширење.
Србија
46 мин0
Свијет
47 мин0
Хроника
50 мин0
Занимљивости
53 мин0
Свијет
47 мин0
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
07
14
58
14
55
14
55
14
55
Тренутно на програму