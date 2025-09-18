Logo

Ненад Сузић ослобођен оптужбе за обљубу дјевојчице!

Огњен Матавуљ

18.09.2025

14:24

Ненад Сузић
Ненад Сузић (75), некадашњи министар просвјете Републике Српске и редовни професор Универзитета у Бањалуци, у поновљеном поступку ослобођен је оптужбе за обљубу 14-годишње дјевојчице!

Сузић је раније био оглашен кривим и осуђен на девет година затвора, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет је враћен на ново суђење.

Након поновљеног поступка Сузић је ослобођен оптужбе да је починио кривично дјело обљубе са дјететом млађим од 15 година јер, како се наводи у изреци пресуде, није доказано да је починио кривично дјело за које је оптужен.

Пресуду је изрекло судско вијеће којим је предсједава судија Благоје Драгосављевић. Суђење у овом предмету је било затворено за јавност, па детаљи пресуде нису познати.

Хроника

Укинута пресуда Ненаду Сузићу!

У оптужници се наводило да је обљуба почињена у јуну 2019. године у Сузићевој кући. Дјевојчица је код оптуженог дошла како би урадила презентацију из билогије, будући да није посједовала рачунар. Тада је напаствовао дјевојчицу и рекао јој да о томе не смије причати и да ће то остати њихова тајна. Дјевојчица је све испричала родитељима који су се одмах обратили полицији.

Сузић је ухапшен 5. јуна 2019. године. У притвору је провео шест мјесеци, а током поступка се бранио са слободе.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

