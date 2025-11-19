Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

Извор:
Спутник Србија
19.11.2025
18:14

Руски предсједник Владимир Путин објавио је да је завршио годишњи љекарски преглед и резултати су добри.
„Недавно сам обавио годишњи систематски преглед. Дошао сам поподне на клинику, а изашао сљедећег дана. Хвала Богу, све је у реду“, истакао је Путин на изложби посвећеној улози вјештачке интелигенције у рјешавању свакодневних задатака.
На изложби је представљен пројекат готово тренутне провјере рада главних људских органа.
Путину је показао интересовање за могућност тако брзог прегледа. Предсједник је додао да би било одлично подвргнути се таквом прегледу за само један минут, пише Спутњик.
