Logo
Large banner

Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични

Извор:

Спутник Србија

19.11.2025

18:14

Коментари:

0
Путин обавио љекарски преглед: Резултати одлични
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин објавио је да је завршио годишњи љекарски преглед и резултати су добри.

„Недавно сам обавио годишњи систематски преглед. Дошао сам поподне на клинику, а изашао сљедећег дана. Хвала Богу, све је у реду“, истакао је Путин на изложби посвећеној улози вјештачке интелигенције у рјешавању свакодневних задатака.

whatsapp vacap

Наука и технологија

Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

На изложби је представљен пројекат готово тренутне провјере рада главних људских органа.

Путину је показао интересовање за могућност тако брзог прегледа. Предсједник је додао да би било одлично подвргнути се таквом прегледу за само један минут, пише Спутњик.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

Наука и технологија

Опрез! Шири се нова WhatsApp превара

2 ч

0
Покрет Марина Маљковић: Кошарка пуна осмијеха

Кошарка

Покрет Марина Маљковић: Кошарка пуна осмијеха

2 ч

0
У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

Свијет

У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

2 ч

0
Помозимо самохраној мајци Мирјани у борби са мултиплом склерозом

Друштво

Помозимо самохраној мајци Мирјани у борби са мултиплом склерозом

2 ч

0

Више из рубрике

У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

Свијет

У затвору у Еквадору пронађено 10 мртвих затвореника

2 ч

0
Пробудио се вулкан, становници позвани да остану у стању приправности

Свијет

Пробудио се вулкан, становници позвани да остану у стању приправности

3 ч

0
Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

Свијет

Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

5 ч

0
Њемачка војска помагаће полицији у одбрани од дронова

Свијет

Њемачка војска помагаће полицији у одбрани од дронова

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Драма у школи у Њемачкој: Повријеђено 19 ученика

20

20

Српска од прољећа велико градилиште: За развој путне инфраструктуре 81,7 милиона евра

20

04

Трик који ће вас спасити мука: Утрљајте кромпир на шофершајбну

20

00

Песков: Москва спремна да разговара о рјешењу за Украјину

19

55

Скупштина града Приједора: Усвојен нацрт одлуке о усвајању буџета за 2026 годину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner