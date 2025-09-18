Logo

Одузета дозвола познатој мјењачници: Ово је разлог
Фото: Pixabay

Извршни одбор Народне банке Србије донио је рјешење којим се одузима дозвола за пружање платних услуга привредном друштву "Предузеће за трговину и услуге Мићо Комерц ДОО, Београд".

Дотична фирма има огранке познате као "Пирана" мјењачнице.

avion

Свијет

Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе

Дозвола, издата овом друштву 2016. године, престаје да важи даном доношења рјешења. Након престанка важења дозволе мјењачници, компанији је забрањено закључивање нових правних послова и примање платних налога.

Обавезе према корисницима

НБС је наложила да друштво обезбиједи средства за повраћај корисницима у висини свих неизвршених платних налога и припадајућих провизија, као и да без одлагања обавијести кориснике о року и начину подношења захтјева за повраћај средстава.

Рок за повраћај не може бити краћи од 13 мјесеци од пријема појединачног платног налога.

Изгорјело ауто- Вукановић

Хроника

Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту

Такође, друштво је дужно да затвори све рачуне отворене код банака за извршавање платних налога, осим рачуна намијењеног заштити новчаних средстава корисника, те да Народној банци Србије редовно доставља доказе о свим предузетим радњама.

Могуће казне

Уколико не поступи у складу са налозима из рјешења, "Мићо Комерц" може се суочити са новчаним казнама до 5 милиона динара или до 10% укупног прихода из претходне године, а казне до милион динара могу бити изречене и члановима органа управљања.

pas

Занимљивости

Да ли је ваш пас геније или ипак није? Сазнајте на овај начин

Компанија је обавезна и да Агенцији за привредне регистре пријави све промене настале усљед одузимања дозволе.

Подсјетимо, постоји сумња да мјењачница није просљеђивала новац од уплата рачуна за комуналије надлежним фирмама.

