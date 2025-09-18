Одузета дозвола познатој мјењачници: Ово је разлог

Извор:
Агенције
18.09.2025
14:21
Коментари:0
Извршни одбор Народне банке Србије донио је рјешење којим се одузима дозвола за пружање платних услуга привредном друштву "Предузеће за трговину и услуге Мићо Комерц ДОО, Београд".
Дотична фирма има огранке познате као "Пирана" мјењачнице.
Свијет
Пијани путник на лету из Хрватске узнемиравао путнице и стјуардесе
Дозвола, издата овом друштву 2016. године, престаје да важи даном доношења рјешења. Након престанка важења дозволе мјењачници, компанији је забрањено закључивање нових правних послова и примање платних налога.
НБС је наложила да друштво обезбиједи средства за повраћај корисницима у висини свих неизвршених платних налога и припадајућих провизија, као и да без одлагања обавијести кориснике о року и начину подношења захтјева за повраћај средстава.
Рок за повраћај не може бити краћи од 13 мјесеци од пријема појединачног платног налога.
Хроника
Поново се огласило Тужилаштво о Вукановићевом ауту
Такође, друштво је дужно да затвори све рачуне отворене код банака за извршавање платних налога, осим рачуна намијењеног заштити новчаних средстава корисника, те да Народној банци Србије редовно доставља доказе о свим предузетим радњама.
Уколико не поступи у складу са налозима из рјешења, "Мићо Комерц" може се суочити са новчаним казнама до 5 милиона динара или до 10% укупног прихода из претходне године, а казне до милион динара могу бити изречене и члановима органа управљања.
Занимљивости
Да ли је ваш пас геније или ипак није? Сазнајте на овај начин
Компанија је обавезна и да Агенцији за привредне регистре пријави све промене настале усљед одузимања дозволе.
Подсјетимо, постоји сумња да мјењачница није просљеђивала новац од уплата рачуна за комуналије надлежним фирмама.
Наука и технологија
53 мин0
Свијет
57 мин0
Република Српска
1 ч1
Савјети
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
3 ч0
Србија
4 ч1
Србија
7 ч0
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму