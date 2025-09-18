Logo

Фараонова наруквица украдена из сефа: Истопљена је и продата за само 4.000 долара

18.09.2025

15:24

Фараонова наруквица украдена из сефа: Истопљена је и продата за само 4.000 долара
Фото: Pixabay

Златна наруквица стара 3.000 година, која је раније овог мјесеца нестала из египатског музеја, украдена је и истопљена, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова Египта.

Наруквица, украшена перлама од лапис лазулија, припадала је краљу Аменемопеу из Трећег прелазног периода око 1000. године прије нове ере, пренио је Ројтерс.

Комад је нестао 9. септембра из сефа у лабораторији, након чега су египатске власти покренуле потрагу и појачале контроле на аеродромима, лукама и границама због страха од шверца. Истрага је довела до специјалисте за рестаурацију музеја који је артефакт украо и продао трговцу сребром. Трговац га је предао власнику радионице у историјском дијелу Каира, који је наруквицу продао топионици злата, гдје је метал помијешан с другим предметима.

Ресорно министарство је навело да су осумњичени ухапшени и да је заплијењен приход од продаје у вриједности око 4.000 долара. Инцидент се догодио неколико недјеља прије планираног новембарског отварања Великог египатског музеја у близини пирамида у Гизи, кључног пројекта за промоцију древног насљеђа и привлачење страних туриста, пренио је Ројтерс.

Египат

Крађа

narukvica

