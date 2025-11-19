Logo
Large banner

Због пљачке у Калесији ухапшене двије особе!

Аутор:

Огњен Матавуљ

19.11.2025

16:42

Коментари:

0
Због пљачке у Калесији ухапшене двије особе!
Фото: INFOPLUS/FACEBOOK/SCREENSHOT

Двије особе ухапшене су на подручју Зворника због сумње да се могу довести у везу са пљачком златаре у центру Калесије, потврђено је за АТВ.

Како сазнајемо ради се о двојици мушкараца, осумњиченима за помагање у пљачки, који ће бити предати у надлежност МУП-а Тузланског кантона. За директним починиоцима потрага је и даље у току, док је један од нападача пронађен мртав.

Све се одиграло јутрос око 7.25 часова у центру Калесије када су, највјероватније, три наоружана разбојника кренула у пљачку златаре. Том приликом дошло је до пуцњаве, односно до размјене ватре између полиције и нападача који су побјегли.

Најновија вијест

Хроника

Један од пљачкаша златаре у Калесији пронађен мртав, партнери га избацили из аута

Одмах је покренута опсежна полицијска акција и аутомобил, који је кориштен у разбојништву, пронађен је запаљен у мјесту Јелово Брдо код Калесије. Поред њега њега је затечено тијело једног мушкарца, највјероватније једног од починилаца. Полиција је блокирала све излазе из Калесије, а у потрагу су се укључиле патроле ПС Сапна, Живинице, као и МУП Републике Српске.

пуцњава калесија

Хроника

АТВ сазнаје: Пронађено запаљено возило и тијело пљачкаша, активан и МУП Српске

Из МУП-а Тузланског кантона раније је саопштено да се под надзором тужилаштва предузимају опсежне истражне радње, увиђај и друг на више локација.

”У сарадњи са полицијом МУП РС врши се претрага терена као и потрага за починиоцима који се доводе у везу са овим догађајем. Приликом вршења наведених активности, на једном локалитету поред возила, које је кориштено приликом разбојништва, пронађено је једно лице, (а највјероватније се ради о једном од починилаца) без знакова живота, чију смрт је на лицу мјеста потрдио мртвозорник ЈУ Дом здравља Калесија”, саопштио је МУП ТК.

пуцњава Калесија

Хроника

Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима

Нагласили су да су све активности полиције усмјерене су на расвјетљавање и документовање догађаја, као и идентификацију и хватање починилаца.

Подијели:

Тагови:

Пљачка

razbojništvo

хапшење

Kalesija

Зворник

Пуцњава

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Ножем избо мајку и сестру: Зворничанину предложен притвор

1 ч

0
Огласио се МУП Српске: Саслушан Владо Ђајић

Хроника

Огласио се МУП Српске: Саслушан Владо Ђајић

1 ч

0
Одређен притвор Анису Калајџићу, осумњиченом за убиство Алдине Јахић

Хроника

Одређен притвор Анису Калајџићу, осумњиченом за убиство Алдине Јахић

1 ч

0
Ножем напао више особа у кафани у Новој Тополи, двоје повријеђено

Хроника

Ножем напао више особа у кафани у Новој Тополи, двоје повријеђено

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

39

Овим хороскопским знаковима новац стиже потпуно неочекивано

17

31

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17

21

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

17

09

Роџер Федерер примљен у Кућу славних

17

05

Јавор: Спортска дворана у Омарској биће завршена за шест мјесеци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner