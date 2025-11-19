Због пљачке у Калесији ухапшене двије особе!

Аутор:Огњен Матавуљ
Двије особе ухапшене су на подручју Зворника због сумње да се могу довести у везу са пљачком златаре у центру Калесије, потврђено је за АТВ.
Како сазнајемо ради се о двојици мушкараца, осумњиченима за помагање у пљачки, који ће бити предати у надлежност МУП-а Тузланског кантона. За директним починиоцима потрага је и даље у току, док је један од нападача пронађен мртав.
Све се одиграло јутрос око 7.25 часова у центру Калесије када су, највјероватније, три наоружана разбојника кренула у пљачку златаре. Том приликом дошло је до пуцњаве, односно до размјене ватре између полиције и нападача који су побјегли.
Одмах је покренута опсежна полицијска акција и аутомобил, који је кориштен у разбојништву, пронађен је запаљен у мјесту Јелово Брдо код Калесије. Поред њега њега је затечено тијело једног мушкарца, највјероватније једног од починилаца. Полиција је блокирала све излазе из Калесије, а у потрагу су се укључиле патроле ПС Сапна, Живинице, као и МУП Републике Српске.
Из МУП-а Тузланског кантона раније је саопштено да се под надзором тужилаштва предузимају опсежне истражне радње, увиђај и друг на више локација.
”У сарадњи са полицијом МУП РС врши се претрага терена као и потрага за починиоцима који се доводе у везу са овим догађајем. Приликом вршења наведених активности, на једном локалитету поред возила, које је кориштено приликом разбојништва, пронађено је једно лице, (а највјероватније се ради о једном од починилаца) без знакова живота, чију смрт је на лицу мјеста потрдио мртвозорник ЈУ Дом здравља Калесија”, саопштио је МУП ТК.
Нагласили су да су све активности полиције усмјерене су на расвјетљавање и документовање догађаја, као и идентификацију и хватање починилаца.
