Појавио се снимак пуцњаве у Калесији, полиција трага за починиоцима

У Калесији се јутрос рано догодило разбојништво и пуцњава из ватреног оружја, након покушаја пљачке златарске радње, саопштено је из МУП Тузланског кантона.
Све се догодило око 7.35 часова.
Огласили се из МУП-а након пуцњаве: Починиоци побјегли, укључена и гранична полиција БиХ
Полицијски службеници су на терену и врше увиђај, док је улица у центру блокирана.
''На мјесто догађаја упућене су све расположиве патроле ПС Калесија, ОКП ПУ Калесија, тимови за брзе интервенције Јединице полиције за специјалну подршку, те су на терену патроле полиције ПС Сапна, ПС Живинице и полицијски службеници ПС Зворник, обзиром да су се починиоци удаљили са мјеста догађаја'', саопштено је јутрос из полиције.
Како су додали, у активности су укључени и полицијски службеници Граничне полиције БиХ.
На друштвеним мрежама појавио се и снимак са мјеста догађаја.
На њему се види тренутак бијега осумњичених, али и размјена ватре са полицијом.
У току је опсежна потрага за осумњиченима.
Како преносе очевидци, размјени ватре између пљачкаша и полиције неколико метака завршило је у фасади Основне школе Калесија, а један метак у прозору зграде Општине.
