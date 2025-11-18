Кривичне пријаве против седам особа због злоупотребе дјеце на интернету

Извор:
СРНА
18.11.2025
22:03
18.11.2025
Против седам особа у Србији поднесене су кривичне пријаве, у оквиру међународне акције спречавања злоупотребе дјеце на интернету, саопштио је МУП Србије.
Кривичне пријаве поднесене су против особа чији су иницијали М.М. /23/ из Сремске Митровице, Н.И. /19/ из Београда, Г.И. /65/ из Панчева, Г.П. /64/ из Новог Сада, М.К. /31/ из Крагујевца, М.В. /29/ из Београда и М.У. /23/ из Јагодине.
МУП је саопштио да су лица откривена у акцији "Мозаик 2025", која је спроведена у сарадњи са полицијама седам земаља региона - Словеније, БиХ, Сјеверне Македоније, Албаније, Мађарске и Црне Горе, а координирана у оквиру Европске платформе за борбу против међународног организованог криминала – ЕМПАЦТ.
Претресима станова и других просторија код свих осумњичених, на рачунарима и електронској опреми пронађени су бројни фото и видео материјали настали сексуалном експлоатацијом дјеце, укључујући и садржаје који приказују најтежа кривична дјела над малољетним лицима.
Осумњичени се терете да су извршили кривично дјело приказивање, прибављање и посједовање порнографског материјала и искориштавање малољетног лица за порнографију.
Кривична дјела су починили тако што су у дужем временском периоду путем интернета преузимали, чували и дијелили садржаје настале сексуалним искориштавањем дјеце.
