Logo
Large banner

Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци

Извор:

Телеграф

18.11.2025

16:05

Коментари:

0
Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци
Фото: Танјуг

Тијело непознатог мушкарца пронађено је данас у близини једног ресторана на Ади Циганлији, а према првим информацијама, сумња се да је страдао у пожару.

Случај је пријављен полицији, а на терену су и даље ватрогасне екипе које врше увиђај како би утврдиле тачан узрок смрти и околности под којима је дошло до инцидента.

Доналд Трамп

Свијет

Роналдо се састаје са Трампом

Узрок пожара, као и идентитет настрадалог мушкарца, за сада нису познати. Истрага је у току.

Незванично, тијело је нађено након гашења депоније смећа.

Подијели:

Тагови:

Београд

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Москва загрмила на Пољску: Тамо цвјета русофобија!

1 ч

0
У Мостару одржан протест након убиства Алдине Јахић

Градови и општине

У Мостару одржан протест након убиства Алдине Јахић

1 ч

0
Анели и Асмин направили нову драму

Сцена

Потезан нож: Нови хаос у ријалитију Елита

1 ч

0
''Српска у Козарској Дубици дише пуним плућима''

Република Српска

''Српска у Козарској Дубици дише пуним плућима''

1 ч

0

Више из рубрике

Рођеног сина искористио за диловање марихуане, осуђен на три године затвора

Хроника

Рођеног сина искористио за диловање марихуане, осуђен на три године затвора

2 ч

0
Алдина Јахић, дјевојка убијена у Мостару

Хроника

Познато када ће бити сахрањена свирепо убијена Алдина Јахић

2 ч

0
Син мајци нанио вишеструке убоде, упућена у УКЦ Републике Српске

Хроника

Син мајци нанио вишеструке убоде, упућена у УКЦ Републике Српске

2 ч

0
Хорор у Зворнику: Ножем избо мајку и сестру!

Хроника

Хорор у Зворнику: Ножем избо мајку и сестру!

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

30

Јана о краху бизниса: Доживјела сам велико разочарење

17

27

Додик: Каран - уставобранитељ Српске и гарант стабилности

17

18

Монструм приморавао дјевојчицу (5) на блудне радње

17

16

Каран: Народ прије три године изабрао "народног предсједника"

17

11

Сваки хороскопски знак има скривени страх, сазнајте који је ваш

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner