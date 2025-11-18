Тијело мушкарца пронађено поред ресторана: На терену полиција и ватрогасци

Извор:
Тијело непознатог мушкарца пронађено је данас у близини једног ресторана на Ади Циганлији, а према првим информацијама, сумња се да је страдао у пожару.
Случај је пријављен полицији, а на терену су и даље ватрогасне екипе које врше увиђај како би утврдиле тачан узрок смрти и околности под којима је дошло до инцидента.
Узрок пожара, као и идентитет настрадалог мушкарца, за сада нису познати. Истрага је у току.
Незванично, тијело је нађено након гашења депоније смећа.
