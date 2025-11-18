Хорор у Зворнику: Ножем избо мајку и сестру!

Аутор:Огњен Матавуљ
18.11.2025
14:11
Коментари:0
Зворничка полиција ухапсила је С.Б. (29) због сумње да је покушао убити мајку и сестру, које је избо ножем!
Злочин се догодио око два сата иза поноћи. Све је започело у њиховој породичној кући у Зворнику гдје је С.Б. напао мајку и убо је ножем. Несрећна жена почела је да бјежи. Изашла је из куће и син је кренуо за њом. Сустигао је на путу и наставио да јој наноси ударце ножем.
У сукоб се умијешала и његова сестра која је покушала да одбрани мајку, при чему је и сама рањена. Како сазнајемо њене повреде нису опасне по живот. Сестра је одмах позвала и полицију која је ухапсила нападача и спровела га на даљу криминалистичку обраду.
У Окружном јавном тужилаштву у Бијељини наводе да је С.Б. осумњичен за покушај тешког убиства, при чему су двије особе задобиле повреде хладним оружјем.
”Од стране овлаштених службених лица ПУ Зворник и дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељини је обављен увиђај на лицу мјеста, те изузети трагови који могу служити у даљем току поступка. С. Б. је лишен слободе и након што што буде испитан у просторијама тужилаштва биће донесена одлука о стављању приједлога за одређивање притвора”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Више информација у полицији и тужилаштву нису жељели да откривају.
Незванично сазнајемо да С.Б. пролази кроз полицијске евиденције као особа склона злоупотреби наркотика.
