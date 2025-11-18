Logo
Large banner

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

Извор:

АТВ

18.11.2025

11:17

Коментари:

0
Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ
Фото: АТВ

Стефану Салкановићу (19) из Бањалуке, осумњиченом за превару преко банкомата ”Нове банке”, која је оштећена за више од 70.000 КМ, одређен је једномјесечни притвор.

"Притвор се одређује због постојања основане сумње да је починио продужено кривично дјело Превара из члана 230 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 57 став 1 КЗ РС, а из разлога предвиђених одредбом члана 197 став 1 тачка б) и в) ЗКП РС. Притвор одређен овим рјешењем може трајати 30 дана од дана и часа лишења слободе", наводе из Основног суда у Бањалуци.

превара нова банка

Хроника

Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ, Салкановићу предложен притвор

Салкановић је ухапшен заједно са још двије особе након што су у центру Бањалуке затечени како на нелегалан начин ”скидају” новац с банкомата.

У ОЈТ Бањалука наводе да се Саклановићу на терет ставља да је починио продужено кривично дјело преваре, односно да је у више наврата ”скидао” новац с банкомата.

превара нова банка

Хроника

Огласила се бањалучка полиција о покушају преваре банке

”У периоду од 29. октобра до 11. новембра 2025.године осумњичени је у улици Краља Алфонса XIII у више наврата предузимао радње на уплатно-исплатним банкоматима и том приликом је оштетио банку за новчани износ од преко 70.000 марака”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Нова банка превара

Хроника

Пајић за АТВ: "Покушај преваре је успјешно спријечен"

Додају да је притвор предложен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело.

покушај превара нова банка

Хроника

Свједок драме у Бањалуци: Само се створила полиција

Подијели:

Тагови:

Стефано Салкановић

Nova banka

bankomat

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора

Сцена

Мушкарац који је насрнуо на Аријану Гранде осуђен на девет дана затвора

30 мин

0
Полицајац у групи јављао гдје су радари: Пријети му пет година затвора

Свијет

Полицајац у групи јављао гдје су радари: Пријети му пет година затвора

52 мин

0
Глумац хоспитализован због "мистериозне" болести

Сцена

Глумац хоспитализован због "мистериозне" болести

54 мин

0
Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?

Хроника

Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?

56 мин

0

Више из рубрике

Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?

Хроника

Поднесен извјештај против Калајџића за убиство Алдине Јахић: Колико година затвора му пријети?

56 мин

0
Од Приједорчанина одузето возило: Има скоро 40.000 КМ казне, а нема праве таблице ни возачку

Хроника

Од Приједорчанина одузето возило: Има скоро 40.000 КМ казне, а нема праве таблице ни возачку

1 ч

0
Амри Пашић Фаћо

Хроника

Тужилаштво предложило продужење притвора Амиру Пашићу Фаћи

2 ч

0
Број жртава порастао на 17! Преминуле још двије особе из Дома пензионера у Тузли

Хроника

Број жртава порастао на 17! Преминуле још двије особе из Дома пензионера у Тузли

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Песков: Париз наоружава Украјину и распирује проратно расположење

11

27

Битно: Квалитет ваздуха

11

18

Амиџић: Шаровић признао - коалиција Шмит-Сарајево-опозиција заиста постоји

11

17

Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

11

16

Јуве спрема план без Влаховића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner