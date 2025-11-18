Салкановићу одређен притвор: Са банкомата скинуто преко 70.000 КМ

Стефану Салкановићу (19) из Бањалуке, осумњиченом за превару преко банкомата ”Нове банке”, која је оштећена за више од 70.000 КМ, одређен је једномјесечни притвор.

"Притвор се одређује због постојања основане сумње да је починио продужено кривично дјело Превара из члана 230 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 57 став 1 КЗ РС, а из разлога предвиђених одредбом члана 197 став 1 тачка б) и в) ЗКП РС. Притвор одређен овим рјешењем може трајати 30 дана од дана и часа лишења слободе", наводе из Основног суда у Бањалуци.

Салкановић је ухапшен заједно са још двије особе након што су у центру Бањалуке затечени како на нелегалан начин ”скидају” новац с банкомата.

У ОЈТ Бањалука наводе да се Саклановићу на терет ставља да је починио продужено кривично дјело преваре, односно да је у више наврата ”скидао” новац с банкомата.

”У периоду од 29. октобра до 11. новембра 2025.године осумњичени је у улици Краља Алфонса XIII у више наврата предузимао радње на уплатно-исплатним банкоматима и том приликом је оштетио банку за новчани износ од преко 70.000 марака”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Додају да је притвор предложен због постојања нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело.