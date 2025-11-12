Свједок драме у Бањалуци: Само се створила полиција

Извор:
АТВ
12.11.2025
18:48
Коментари:0
Данашњи покушај преваре банке у строгом центру Бањалуке узнемирио је бројне грађане који су се затекли на мјесту догађаја.
Један од њих је за АТВ испричао да је баш у тренутку хапшења осумњичених кренуо са посла.
"Радим ту близу и таман сам кренуо са посла кад су полицајци упали у улицу", испричао нам је радник из оближњег објекта.
Хроника
Детаљи драме у Бањалуци: Превара од 60.000 КМ
У први мах, каже, није знао шта се дешава, да би свега неколико минута касније прочитао о чему је ријеч у медијима
"Помислио сам, 'Боже, шта је ово' и отишао кад сам видио толико полиције. Касније сам прочитао да су неки покушали опљачкати банку, а послије да су је покушали преварити".
Троје лица је ухапшено у центру Бањалуке због покушаја преваре тешке 60.000 КМ.
Хроника
Драма у Бањалуци! Троје ухапшених у центру града
Како АТВ сазнаје, у питању је покушај преваре повезан са банкоматом. Сумњиво понашање ухапшеног тројца на банкомату Нове банке примијетио је радник обезбјеђење који је након тога закључао врата банке те задржао осумњичене до доласка полиције.
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму