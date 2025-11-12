Мушкарац из Грачанице пријетио Јеврејима у Сарајеву

Извор:
СРНА
12.11.2025
16:06
Кантонална сарајевска полиција идентификовала је мушкарца из Грачанице чији су иницијали З.Ђ. (46) који је на друштвеним мрежама пријетио предсједнику Јеврејског културно-просвјетног и хуманитарног друштва "Ла Беневоленција" Владимиру Андрлеу, али и свим Јеврејима у Сарајеву.
Припадници МУП-а Кантона Сарајево су, у сарадњи са тузланском полицијом, претресли просторије мушкарца З.Ђ. и одузели уређаје који су кориштени за извршење овог кривичног дјела, јављају федерални медији.
Он је испитан у својству осумњиченог, наведено је из сарајевске полиције.
Осумњичени је написао да ће "убијати Јевреје на Башчаршији".
Полиција га сумњичи за кривично дјело угрожавање безбједности, за шта су предвиђене казне од три мјесеца до пет година затвора.
Андрле је рекао да то нису биле само пријетње упућене њему, него свим Јеврејима у Сарајеву.
''Користио је псеудоним. Није први пут да пишу псовке и пријетње на основу разних ствари, али овај профил, који је у међувремену суспендован, имао је фотографије са оружјем, слике пиштоља... То ме је узнемирило. То је највећи разлог што сам пријавио пријетње'', рекао је Андрле.
Он сматра да је битно да се пријетње врло озбиљно третирају ради свих Јевреја како овакве ствари не би постале уобичајене јер би људи могли бити нападани
због другачијег мишљења.
Ово није једини случај антисемитизма у Сарајеву гдје је љетос отказана и Европска конференција рабина, а недавно су одржани и протести због доласка екипе "Хапоела" из Тел Авива која је играла кошаркашку утакмицу Евролиге у дворани "Зетра". Група демонастраната тада је упала у хол зграде Владе Кантона Сарајево, захтијевајући да се откаже гостопримство екипи "Хапоела".
