Наставник задржан на психијатрији након пријетње ученицима

Извор:
Кликс
07.11.2025
12:30
Коментари:0
У основној школи у Сапни јуче, 6. новембра, наставник је пријетио групи ученика, након чега му је полиција претресла кућу, а он је хоспитализован.
Незванично, он је ученицима пријетио у тренуцима нервног растројства, а из школе су за "Кликс" потврдили да је задржан у психијатријској клиници.
Како су раније казали из Управе полиције МУП-а ТК, њихови службеници у Сапни јуче су око 14.20 сати су добили дојаву да један наставник основне школе пријети ученицима.
- На мјесто догађаја упућени су полицијски службеници ПС Сапна, објекат и ученици су обезбијеђени, а наставник спроведен у СХМП Сапна, гдје му је указана хитна медицинска помоћ те је превезен у УКЦ Тузла гдје је задржан на лијечењу - казали су из кантоналне полиције.
Према упутама дежурног кантоналног тужиоца, истражитељи ОКП ПУ Калесија подузели су све потребне радње на документовању овог догађаја.
- По налогу дежурног тужиоца и уз наредбу суда, јучер је обављен претрес у породичној кући ове особе - казао је портпарол Тужилаштва ТК Адмир Арнаутовић.
Након овог инцидента огласио се и директор Основне школе Сапна Музијет Кахримановић, који је казао да је та образовна установа одмах реаговала у складу са законом, а између осталог наставник је суспендован.
- Такође, у наредном периоду Основна школа Сапна ће организовати систематске прегледе за све раднике с циљем додатне бриге о њиховом здравственом стању и превенције сличних ситуација у будућности, поготово имајући у виду да је овај запосленик примљен на Клинику за психијатрију УКЦ-а Тузла због здравствених проблема - рекао је Кахримановић.
Нажалост и у овом случају је показао да се системске мјере подузимају тек након одређеног чина, а о превенцији се почиње причати тек када се догоди инцидент.
