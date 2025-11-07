Logo

Епилог тешког удеса у Српској: Шест особа повријеђено, једна тешко

Извор:

АТВ

07.11.2025

10:58

Коментари:

0
Епилог тешког удеса у Српској: Шест особа повријеђено, једна тешко

Шест лица повријеђено је у саобраћајној незгоди, од којих једно тешко, у мјесту Табана у општини Власеница, саопштено је из Полицијске управе Зворник.

У јучерашњој саобраћајној незгоди учествовали су "шкода" којом је управљало лице чији су иницијали Н.Б. из Власенице и "пасат" који је возило лице Б.Т. са Хан Пијеска.

policija republike srpske rs

Хроника

Четири особе повријеђене у тешкој несрећи, саобраћај потпуно обустављен

Сва лица превезена су у зворничку болницу, гдје су Н.Б. констатоване тешке тјелесне повреде, а осталим лицима лаке.

У аутомобилу "шкода" на мјесту сувозача било је лице Р.Д, а у "пасату" су били С.Л. и М.Г. из Власенице и једно малољетно лице.

Увиђај су извршили припадници Полицијске станице Власеница, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.

