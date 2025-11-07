Епилог тешког удеса у Српској: Шест особа повријеђено, једна тешко

Извор:
Шест лица повријеђено је у саобраћајној незгоди, од којих једно тешко, у мјесту Табана у општини Власеница, саопштено је из Полицијске управе Зворник.
У јучерашњој саобраћајној незгоди учествовали су "шкода" којом је управљало лице чији су иницијали Н.Б. из Власенице и "пасат" који је возило лице Б.Т. са Хан Пијеска.
Сва лица превезена су у зворничку болницу, гдје су Н.Б. констатоване тешке тјелесне повреде, а осталим лицима лаке.
У аутомобилу "шкода" на мјесту сувозача било је лице Р.Д, а у "пасату" су били С.Л. и М.Г. из Власенице и једно малољетно лице.
Увиђај су извршили припадници Полицијске станице Власеница, а о свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево.
