Језив судар код Бијељине: Трактор преполовљен

06.11.2025
20:03
Коментари:0
Трактор и аутомобил сударили су се данас, 6. новембра, на обилазници код Бијељине у близини градске депоније.
Судар је био жесток и трактор који је у удесу учествовао је преполовљен, кажу очевици за ИнфоБијељину.
Трактор је након језивог удеса остао на коловозу, а поред пута је завршио аутомобил.
Незгода се догодила око 17 часова на обилазници, а дионица од кружног тока код Агро-тржног центра до раскрснице гдје се скреће за депонију је затворена.
Једно лице је, према сазнањима поменутог портала, возилом Хитне помоћи превезено на Ургентни блок бијељинске болнице.
За сада није познато о каквим повредама се ради.
