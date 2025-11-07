У Србији пада снијег, могућ и код нас

Извор:
07.11.2025
12:02
На Копаонику је од јутрос поново почео да пада снијег, а према подацима Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), ово планинско место било је најхладније у Србији, са јутарњом температуром од минус три степена.
У 10 сати измјерена је температура од једног степена, док снијег, како се види на снимцима објављеним на Инстаграм страници „Инфо Коп“, пада већ сатима све јачим интензитетом.
Према процјенама метеоролога, до краја дана очекује се формирање сњежног покривача, чиме ће Копаоник и званично ући у праве зимске услове.
Вријеме данас умјерено до потпуно облачно и мало хладније, стоји у најави РХМЗ од 11.10 часова.
На сјеверозападу и западу Србије углавном суво, у осталим крајевима местимично с кишом, на високим планинама са снијегом, а више падавина се очекује у првом дијелу дана на југу, југоистоку и истоку земље.
Вјетар слаб и умјерен, у доњем Подунављу повремено и јак источни и југоисточни. Највиша температура од 10 до 14 °C.
Током викенда ће у БиХ бити хладније вријеме, а са суботе на недјељују очекује се киша која би у појединим дијеловима могла да прерасте у снијег.
