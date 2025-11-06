Logo

Родитељи Косте К. и школа ''Владислав Рибникар'' морају платити 780.000 КМ породици убијене дјевојчице

06.11.2025

07:49

Коментари:

0
Родитељи Косте К. и школа ''Владислав Рибникар'' морају платити 780.000 КМ породици убијене дјевојчице

Виши суд у Београду донио је пресуду којом је обавезао Владимира, Миљану и њиховог сина Косту Кецмановића, који је 3. маја 2023. године починио масовно убиство, и школу "Владислав Рибникар" у Београду да плате члановима породице Дукић, чија је кћерка убијена тог дана, близу 780.000 КМ.

У пресуди је наведено да су тужени Коста Кецмановић, Миљана Кецмановић, Владимир Кецмановић и Основна школа "Владислав Рибникар" обавезани да тужиоцима солидарно, на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове услијед смрти блиског лица, исплате по 10 милиона динара – Дукић Д, Пауновић Б. и малољетним Д. Д. и М. Д.

Поред тога су обавезани да на име накнаде нематеријалне штете за претрпљени страх исплате по 1.721.000 динара.

Са друге стране, одбијени су тужбени захтјеви којима су затражили да се обавежу тужени Србија – Министарство просвјете, науке и технолошког развоја и Србија – Министарство унутрашњих послова да тужиоцима на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове услијед смрти блиског лица исплате износ од по 10.000.000 динара, као и да им исплате на име накнаде нематеријалне штете за за претрпљени страх исплате по 1.721.000 динара.

Одбијено је и да тужени Коста Кецмановић, Миљана Кецмановић, Владимир Кецмановић, Основна школа "Владислав Рибникар", Србија – Министарство просвјете, науке и технолошког развоја и Србија – Министарство унутрашњих послова, да солидарно, тужиоцима на име накнаде нематеријалне штете за претрпљене душевне болове због умањења животне активности исплате износ од по пет милиона динара.

kosta kecmanovic

Србија

Убица из Рибникара тражио духовника, хтио и да пости

У образложењу пресуде, између осталог, наводи се да је Коста Кецмановић одговоран за штету коју су тужиоци претрпјели, будући да је 3. маја 2023. године убио А. Д, кћерку и сестру тужилаца, док се одговорност Кецмановића огледа у томе што је догађај настао као посљедица васпитања малољетника, "хрђавих примјера" и порочних навика, које су, као родитељи, пружили свом сину.

Током поступка је, како је наведено, утврђено да је Коста Кецмановић дошао у посјед и употребио ватрено оружје свог оца Владимира Кецмановића, који га је раније водио да вјежба пуцање, са чим је била упозната и мајка малољетника Миљана Кецмановић и томе се није успротивила.

Када је ријеч о школи, суд је утврдио да је у периоду који је претходио масовном убиству, дошло до пропуста у поступању запослених у школи, односно утврђено је да нису предузимали радње које је стандард дужне професионалне пажње у овом случају налагао, у ситуацијама када се уочавају проблеми у понашању и психичком стању ученика.

kecmanovic

Хроника

Детаљи пресуде Кецмановићима: Масакр посљедица лошег васпитања и примјера

Суд је оцијенио као неоснован захтјев за накнаду нематеријалне штете у односу на Србију (министарства), јер није утврђено да постоји одговорност за проузроковану штету претпоставка постојање незаконитог или неправилног рада у обављању службених дјелатности.

Наведено је да је Министарство просвјете, науке и технолошког развоја у периоду који је претходио масовном убиству поступало у свему у складу са законом и није било неправилности од значаја за овај поступак, односно да није доказано да су у раду овог министарства постојале неке неправилности и незаконитости које би биле од утицаја и могле довести до трагичног исхода.

Нису утврђени ни пропусти Министарства унутрашњих послова, закључио је суд, а зато што је Владимир Кецмановић испуњавао све услове за набављање оружја, те је суд оцијенио да је Министарство унутрашњих послова поступало у свему у складу са законом и на дан масовног убиства.

Ово је првостепена пресуда на коју је дозвољена жалба Апелационом суду у Београду, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Vladislav Ribnikar

Коста Кецмановић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нова пресуда у случају ''Рибникар'': Ево колико новца Кецмановићи морају да исплате рањеном дјечаку

Хроника

Нова пресуда у случају ''Рибникар'': Ево колико новца Кецмановићи морају да исплате рањеном дјечаку

3 мј

0
Детаљи пресуде Кецмановићима: Масакр посљедица лошег васпитања и примјера

Хроника

Детаљи пресуде Кецмановићима: Масакр посљедица лошег васпитања и примјера

5 мј

0
Замрзнута сва имовина родитеља дјечака који је починио масакр у ''Рибникару''

Хроника

Замрзнута сва имовина родитеља дјечака који је починио масакр у ''Рибникару''

5 мј

0
Осуђени Кецмановићи: Наставници историје која је рањена у ''Рибникару'' морају да исплате новац

Хроника

Осуђени Кецмановићи: Наставници историје која је рањена у ''Рибникару'' морају да исплате новац

5 мј

0

Више из рубрике

ФИФА казнила Фудбалски савез Србије са 87.500 франака

Србија

ФИФА казнила Фудбалски савез Србије са 87.500 франака

10 ч

0
Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko

Србија

Боцан-Харченко: Проблем Дејтонског споразума је његово кршење од самог потписивања

13 ч

0
Министарство упозорава: Ко пали њиве – губи субвенције!

Србија

Министарство упозорава: Ко пали њиве – губи субвенције!

19 ч

0
Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

Србија

Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

01

У тешкој саобраћајној несрећи погинуо возач (18), двојица младића тешко повријеђена

08

50

Удес на магистралном путу, саобраћај потпуно обустављен

08

47

Јамал говорио о Месију: Не могу да се поредим са њим

08

44

Човјек извукао све новчиће из фонтане у Риму

08

38

Ројтерс: Њемачка ће значајно повећати финансирање Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner